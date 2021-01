Nou rècord d'hospitalitzacions al País Valencià, amb 2.752 ingressos per coronavirus

2.752 persones ingressades als centres sanitaris valencians, el rècord d’hospitalitzacions registrat fins ara, i 77 víctimes mortals més, molt a prop del màxim comunicat en un sol dia, que és de 85. Són les dades més preocupants que ha fet públiques aquest dilluns la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha comparegut per valorar l’evolució del coronavirus. Al País Valencià, i des del març, la pandèmia ha provocat ja 3.321 morts.

Barceló ha reconegut que el creixement d’un 30% de les hospitalitzacions l’última setmana ha generat que als centres sanitaris es visquin ja “moments de tensió”. També ha explicat que després de la xifra extraordinària de contagis registrada dissabte –quan es van notificar 6.240 positius, dada molt més elevada que els màxims comunicats fins aleshores, que eren de 4.550 i 3.930–, aquest dilluns el nombre d’infectats ha sigut de 2.283. La rebaixa coincideix, això sí, amb la disminució que se sol produir cada dilluns com a conseqüència del retard en el recompte de casos que té lloc cada cap de setmana per la reducció del personal. A més, i segons ha subratllat la consellera, la taxa de contagis no deixa d’augmentar i ja és de 393,58 casos per 100.000 habitants.

Sobre la situació de les residències, Ana Barceló ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 154 centres de gent gran, en 23 centres de persones amb discapacitat i en quatre centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 274 positius (218 residents i 56 treballadors) i 21 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 50 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.

El 2% no volen ser vacunats

Finalment, i en relació amb el pla de vacunació, Barceló ha informat que al País Valencià ja s’han administrat 48.583 dosis, el 80% de les rebudes, entre els residents i treballadors dels geriàtrics on no hi ha un focus actiu, i que 249 persones, una mica més del 2%, han rebutjat ser vacunades.