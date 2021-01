Xifres rècord al País Valencià amb 7.497 nous contagis i 3.062 persones hospitalitzades

Un dia més, l’impacte del coronavirus no deixa de créixer al País Valencià, on aquest divendres s’han batut els rècords de contagis, ciutadans hospitalitzats i persones que són ateses a les unitats de cures intensives. En concret, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha 3.062 ciutadans ingressats (l'anterior màxim era de 2.993), 455 persones que estan a les UCI (l'anterior rècord era de 440) i 7.497 nous positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens, xifra que supera àmpliament el màxim que es va registrar dissabte amb 6.240 infectats.

Pel que fa a la pitjor conseqüència, les morts, aquest divendres s’han produït 22 defuncions, 3.544 des de l'inici de la pandèmia a principis del 2020. On la situació és especialment delicada és als geriàtrics, ja que s'hi han registrat 301 positius (222 residents i 79 treballadors) i 15 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 50 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.

651x539

Bon reflex de la complicada situació que es viu al País Valencià són les dades sobre la primera quinzena de l'any, ja que durant els últims 14 dies la incidència és de 760,13 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana de l’Estat és de 575,10. Una situació que es repeteix durant els últims set dies amb 72,96 casos al País Valencià i 337,99 a l'Estat.

Aquestes xifres pronostiquen una situació molt complicada als hospitals valencians, que ja han començat a ajornar operacions no urgents, a derivar pacients a centres privats i a preparar els hospitals de campanya que a la primavera no es van utilitzar. De fet, en aquests moments, el 30,34% dels llits dels centres sanitaris públics ja estan ocupats per pacients de coronavirus, quan la mitjana espanyola és del 15,69%. Els malalts per covid-19 també ocupen el 48,09% de les UCI, mentre que la mitjana de l'Estat és del 29,56%.