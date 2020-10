"Estan avergonyits i penedits, no sabien el que el seu comportament podia provocar"

260x366 Jaime Sosa, resident del col·legi major on es va celebrar la festa que ha originat el major brot de coronavirus registrat al País Valencià fins ara amb 168 positius Jaime Sosa, resident del col·legi major on es va celebrar la festa que ha originat el major brot de coronavirus registrat al País Valencià fins ara amb 168 positius

"Estan avergonyits i penedits, no sabien que el seu comportament podia provocar la interrupció de les classes presencials a tota la Universitat Politècnica de València (UPV)". Així resumeix Jaime Sosa, un alumne de primer curs de dret i ciències polítiques, els sentiments dels residents del col·legi major Galileo Galilei de València que van assistir a la festa que ha originat el major brot de coronavirus registrat al País Valencià fins ara amb 168 positius: 61 són estudiants de la UPV, mentre que 107 pertanyen a altres centres universitaris.

"No n'estan orgullosos ni molt menys, i em pose en el seu lloc, i ha de ser dur. Per exemple, els que apareixen al vídeo han de suportar com la seua imatge s’emet a totes les televisions, com tots els seus familiars veuen el que van fer, com eixe vídeo quedarà guardat per sempre. No deu ser fàcil de portar", insisteix aquest jove, alumne de la veïna Universitat de València, que també resideix al col·legi major, i que ha donat negatiu en la prova PCR.

En el tercer dia de confinament, l’estudiant de dret i ciències polítiques explica a l’ARA mitjançant una conversa telefònica que, fins i tot ell, que el dia de la festa era a Benidorm (Marina Baixa), la seva localitat de residència, n'està "avergonyit". Subratlla que entén "l’enuig de la resta d’alumnes [25.000] de la UPV que han vist suspeses les classes després de tot el que ha costat recuperar-les". També han optat per la via telemàtica un grup de farmàcia de la Universitat de València després de detectar tres casos positius, i els graus de farmàcia i medicina de la Universitat CEU San Pablo per contagis relacionats amb la residència ubicada al campus de Vera de la UPV.

Jaime Sosa, que aquests dies realitza les classes de manera virtual des de l’habitació que comparteix amb un altre estudiant, reconeix que la reclusió és "molt monòtona". També explica que els assistents a la festa eviten parlar amb els mitjans de comunicació perquè "tenen por que les seues paraules siguen mal interpretades" i els perjudiquin en les investigacions iniciades per la policia i la mateixa residència.

En concret, la policia pretén identificar els participants en la festa que no van respectar la distància de seguretat ni van portar mascareta. Amb aquest objectiu, està revisant els vídeos i les fotos de la celebració publicats a les xarxes socials, a més de sol·licitar les imatges que puguin posseir els assistents en els seus telèfons mòbils i que no s'han difós. A més, les forces de seguretat també intenten esbrinar si va haver-hi un organitzador, circumstància que Sosa, després de conversar amb els assistents, afirma que creu que "no va existir". Finalment, la policia estudia l'actuació de l'empresa propietària de la residència. Es tracta d'una complexa estructura societària que, segons ha publicat Eldiario.es, inclou tres empreses espanyoles que alhora pertanyen a la companyia immobiliària Stoneshield Southern Real Estate Holding SARL, domiciliada a Luxemburg i vinculada a una filial del banc d’inversions Crédit Suisse.

Tot i reconèixer l’error dels seus companys, aquest jove de 18 anys defensa que no se sent amb "capacitat per poder jutjar-los" i assenyala que "alguns ho estan passant molt malament". "Jo tampoc sé què hauria fet si m’hagueren convidat a pujar al terrat. Supose que en veure que les mesures de seguretat no eren les adequades hauria marxat, però per poder afirmar-ho amb rotunditat, hauria hagut d’estar allí", reconeix.

L’estudiant de dret i ciències polítiques també denuncia la criminalització que estan patint els seus companys i afirma que "a les xarxes socials s’estan publicant vídeos que no corresponen a la festa i que són d’altres anys". "En aquesta ocasió, els mitjans de comunicació crec que estan fent un tractament que s'adequa a la importància dels fets", completa l'anàlisi.

Cartells contra Pablo Iglesias i Pedro Sánchez

Finalment, i abans d’assistir a una nova classe virtual, Jaime Sosa rebutja que es vinculi l’actuació dels estudiants al fet que la residència Galileo Galilei sigui una de les més cares de la ciutat, amb preus que van dels 635 euros per una habitació triple als 1.295 per una individual amb terrassa. El jove benidormer defensa que "no és una qüestió de classe social": "És, tan sols, la decisió individual d’algú a qui conviden a pujar a una festa". Molt menys comprensiu es mostra quan ha de valorar els cartells apareguts en el balcó d’una de les habitacions del col·legi major. S'hi podia llegir " coletas rata", en referència al vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, i " gobierno dimisión", en al·lusió a la gestió de l’executiu del PSOE i Podem. "Sembla que alguns companys el que volen és provocar i negar la seua responsabilitat en el que ha passat. Els cartells són una vergonya", conclou.