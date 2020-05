El País Valencià és la segona comunitat autònoma amb més multes per vulneració de l’estat d’alarma

El País Valencià és la segona comunitat autònoma amb més multes per habitant per vulneració de l’estat d’alarma i la tercera en detencions. Ho reflecteixen les dades del ministeri de l’Interior que recullen les actuacions de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les policies autonòmiques i municipals de tot l’Estat durant la crisi sanitària del coronavirus.

En territori valencià, fins aquest dimarts i amb les últimes dades de què disposava el govern espanyol, ja s'han interposat 123.924 propostes de sancions. Tenint en compte la població, cinc milions d’habitants, això representa 2.476 multes per cada 100.000 ciutadans, una taxa només superada per la de la Rioja, que és de 2.664 infraccions, atès que amb només 316.798 persones ha sumat 8.377 sancions. En tercer lloc hi ha les Illes Canàries, amb 48.730 multes i un índex de 2.263 infraccions per cada 100.000 habitants.

Si només analitzem les xifres absolutes, és a dir, les que no ponderen el resultat segons la població de cada territori, la comunitat autònoma on més sancions s’han imposat ha sigut Andalusia, amb 143.091 multes, una dada gens estranya atès que és la que més habitants té, amb 8,4 milions. La seva taxa és de 1.700 infraccions per cada 100.000 habitants. La segueixen en nombres absoluts Madrid, amb 121.448 sancions i un índex de 1.822, i Catalunya, amb 115.998 i una taxa de 1.511. A tot l’Estat, la xifra de multes és fins aquest dimarts de 836.726.

Pel que fa a les persones detingudes, el primer lloc també l’ocupa la Rioja amb amb 36 persones arrestades per cada 100.000 habitants, seguida de Cantàbria amb 31, i el País Valencià i les Illes Canàries, tots dos territoris amb 23. En xifres absolutes, el territori amb més detencions és la Comunitat de Madrid amb 1.184, seguit del País Valencià amb 1.183, dues dades més previsibles atès que són la tercera i la quarta autonomia amb més habitants. En tercer lloc hi ha Andalusia, amb 1.182, seguida a força distància per Catalunya, la segona més poblada, amb 789 detencions. A tot l’Estat, la xifra fins aquest dimarts era de 7.381.

Dispositius per evitar els desplaçaments a la costa i a les segones residències

Des del ministeri de l’Interior admeten que no disposen encara de cap anàlisi de les dades que expliqui per què comunitats autònomes com la Rioja, Cantàbria i el País Valencià acumulen moltes més propostes de sancions i detencions per habitant que uns altres territoris, i addueixen que l’excepcionalitat del moment els ha obligat a posposar qualsevol estudi de les dades. En aquest sentit, afirmen no disposar de la xifra de controls policials realitzats en cada territori i subratllen que aquest càlcul és especialment complex de realitzar atesa la participació de diferents cossos de seguretat com són les policies estatals, les autonòmiques i les municipals.

Tot i la provisionalitat de l’anàlisi, un dels indicadors que podria explicar les dades del País Valencià són els dispositius especials posats en marxa per evitar els desplaçaments a les zones de costa durant els primers dies de la vigència de l’estat d’alarma i, posteriorment, durant les festes de Pasqua, un factor al qual se sumaria l'elevada xifra de segones residències que hi ha. En el cas de la Rioja també hi podria haver tingut un paper important els nombrosos casos detectats durant les primeres setmanes de l’expansió del virus, quan va esdevenir la tercera comunitat autònoma amb un índex de mortalitat més alt. Pel que fa a Cantàbria, també hi hauria pogut influir la seva proximitat al País Basc, un altre dels principals focus de contagi durant la segona quinzena del mes de març, circumstància semblant a la viscuda a les Illes Canàries, on es va detectar el primer cas de l’Estat.

Ceuta i Melilla, les dues ciutats amb més sancions i detencions

A més de la seva condició de ciutats autònomes i la seva situació geogràfica al continent africà, els casos de Ceuta i Melilla criden especialment l'atenció per les elevades taxes de sancions i detencions, molt per damunt de les de qualsevol comunitat autònoma. Pel que fa a les infraccions Ceuta, amb una població de 84.777 habitants, acumula 6.918 multes, cosa que enfila l'índex a 8.160, gairebé el doble que el de Melilla, que amb 86.587 residents i 3.196 sancions té una taxa de 3.895. En el cas de les detencions, l'estadística es capgira i l'encapçala Melilla amb 78, cosa que suposa una taxa de 90. Una mica més baixa és la de Ceuta, amb 61 detencions i un índex de 71.