La sobremortalitat al País Valencià des del març s'eleva a 2.979 persones

L'increment de morts al País Valencià des del 20 de març i fins al 14 de novembre, un període marcat per l’impacte del coronavirus, ha sigut de 2.979 persones, segons reflecteix l'últim informe del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat (MoMo) de l'Instituto de Salud Carlos III. La xifra és significativament superior a la de víctimes oficials per la pandèmia, que a data del 14 de novembre era de 2.037, 942 menys. El document destaca que des del 20 de març i fins al 14 de novembre van morir al País Valencià 15.493 ciutadans, quan es calculava que els decessos serien 12.514.

El sistema ha identificat quatre grans períodes d'excés de defuncions: del 20 de març al 25 d'abril, quan va haver-hi 1.612 morts més dels esperats; del 27 de juliol al 15 d'agost, amb 406 més; del 19 d'agost al 6 de setembre, amb 357 més; i del 14 d'octubre al 14 de novembre, amb 604 més.

Pel que fa a l'últim període, que coincideix amb la batejada com a segona onada, entre el 14 d'octubre i el 14 de novembre han mort al País Valencià 4.249 persones, quan s'estimava que ho farien 3.645, la qual cosa suposa un excés de 604, és a dir, un 16,6% més. Per edats, la franja més afectada és la dels majors de 74 anys, on l'excés de defuncions ha sigut de 505 ciutadans, un 19,9% superior al que es preveia, ja que en l'últim mes n'han mort 3.037 i la previsió era que ho feren 2.532 persones. La segueix la franja dels menors de 65 anys, amb un excés del 15,6% (84 decessos més dels estimats), i finalment la compresa entre els 65 i els 74 anys, amb un excés del 10,9% (58 morts més de les que es calculaven).

El període en què el MoMo va detectar el major percentatge d'excés de defuncions va ser del 20 de març al 25 abril, coincidint amb el primer pic de la pandèmia de coronavirus, quan la desviació va ser del 36% (va haver-hi 6.093 morts, 1.612 més de les esperades), seguit del 27 de juliol al 15 d'agost, que va ser del 17,7% (2.708 morts, 406 més de les estimades).

29 noves víctimes i 1.908 contagis més

Per altra banda, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat aquest dimecres 29 (-13) noves víctimes mortals per coronavirus, quatre de les quals en residències. També ha informat de 1.908 (+58) nous positius. Des de l’aparició del virus, el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 87.303 persones, i el de víctimes mortals, de 2.136.

La dada que més preocupa continua sent la dels ciutadans hospitalitzats, que ja arriben a 1.634 (+16). D'aquests, 285 (+3) són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 15.706 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 2.033 altes i 80.131 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 85 centres de gent gran, en 15 centres de persones amb diversitat funcional i en 5 centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 39 positius (27 residents i 12 treballadors) i quatre víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 70 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.