El Consell torna a atribuir a la mobilitat la raó que ha impedit al País Valencià passar íntegrament a la fase 1

Dissabte, el motiu que impedia al País Valencià passar a la fase 1 del pla de desescalada era la gran densitat de població de les quatre principals ciutats –Alacant, Castelló, Elx i València– i la important mobilitat que mantenen amb les comarques més pròximes; diumenge, la manca de proves PCR i el gran nombre de casos sospitosos; i, aquest dimarts, de nou, la mobilitat. Aquestes són les raons que, segons el Consell i el ministeri de Sanitat han obligat 14 dels 24 departaments sanitaris valencians a continuar en la fase 0.

El Consell denuncia que el País Basc ha passat a la fase 1 tot i tenir més casos sospitosos que el País Valencià

El nou gir en l'argumentari s'ha produït aquest matí durant la compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha afirmat que, finalment, el criteri que va decantar el no del govern espanyol va ser "la mobilitat excessiva". Així li ho hauria transmès ahir dilluns el mateix ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant una reunió que, segons Barceló, va resultar "aclaridora".

Durant l'encontre, la consellera va tornar a defensar que el País Valencià està "preparat per passar a la següent fase" i que el Consell no coneixia que aquest paràmetre anava a ser tan decisiu perquè no es trobava entre els criteris comunicats pel ministeri. “Si el que preocupa és la mobilitat, tenim un sistema de comunicació molt robust i eficaç que ens permet de seguida posar tallafocs si es produeix un brot perquè no vaja a més”, ha emfatitzat Barceló.

La consellera ha explicat que la trobada va permetre descendir a "la realitat" del País Valencià, més enllà de "les fredes dades" que recullen els informes, en un intercanvi d'informació que ha emfatitzat que continua produint-se entre els experts de les dues administracions aquest dimarts.

Reunió clau aquest dimecres

Ana Barceló ha avançat que no farà més "especulacions" ni generarà "expectatives" sobre quan el País Valencià passarà de fase, i ha explicat que demà dimecres es reunirà amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per informar-lo de totes les gestions realitzades i decidir si el Consell torna a demanar passar íntegrament a la fase 1 del pla de desescalada.