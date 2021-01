La saturació dels hospitals valencians obliga a habilitar salons d'actes i cafeteries

La saturació dels hospitals valencians, amb una ocupació dels llits per part de malalts per coronavirus del 39,25% i del 57,5% en el cas de les unitats de cures intensives, unes xifres molt superiors a la mitjana estatal, que són del 26,05% i del 36,28%, ha obligat a prendre mesures extraordinàries. Així ha sigut, per exemple, als hospitals de Sant Joan d’Alacant, d’Elx i d’Alcoi, on s'han habilitat els salons d’actes o, fins i tot, les cafeteries per acollir pacients. Es tracta d'una actuació ja anunciada per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que dissabte va comunicar que als centres sanitaris s’adequarien els espais necessaris per atendre l’augment de contagis per coronavirus. Una mesura a la qual s'han afegit el trasllat de persones infectades a hospitals de campanya, l'ajornament d'operacions no urgents i la derivació de pacients a la sanitat privada.

I és que la pressió assistencial no deixa d’augmentar al País Valencià, on aquest divendres la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat de 8.630 nous positius (177 més ahir dijous) i 90 (-8) víctimes mortals més. En total, el País Valencià ja acumula 4.047 defuncions, 477 només des de dilluns.

Pel que fa als hospitals, hi ha 4.175 persones ingressades, 18 més que ahir, 577 de les quals a les UCI (+25). En tots dos casos es tracta de xifres rècord, una circumstància que es repeteix gairebé cada dia des de la setmana passada.

Finalment, a les residències hi ha almenys un cas positiu en 191 geriàtrics (dos més que ahir), en 32 centres de persones amb discapacitat (+1) i en 10 centres de menors (+0). A les residències s'hi han registrat 129 positius (91 residents i 38 treballadors) i 33 víctimes mortals.