Ja hi ha 2.993 persones ingressades per covid al País Valencià, 440 a l'UCI

Un dia més l'increment de contagis no s'atura al País Valencià, com tampoc ho fan dos de les seves pitjors conseqüències: la pressió hospitalària i la xifra de ciutadans que són atesos a les unitats de cures intensives. En els dos registres, aquest dijous s'han assolit xifres rècords i s'han superat els màxims viscuts ahir dimecres. En el primer cas s'han comunicat 2.993 persones ingressades (l'anterior màxim era de 2.848). En el segon, s'ha informat que ja hi ha 440 ciutadans que es troben a les UCI (l'anterior rècord era de 418).

Igual de preocupants són la resta de dades fetes públiques per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com són els 6.207 nous positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens, molt a prop del màxim que es va registrar dissabte passat amb 6.240 infectats, i les 57 noves víctimes mortals, 3.522 des de l'inici de la pandèmia a principis d'any.

Pel que fa a les residències, s'han comunicat 98 positius (79 residents i 19 treballadors) i 14 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 50 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.