El País Valencià suma 28 víctimes mortals més i ja n'acumula 2.065

El País Valencià ha notificat aquest dilluns 28 noves víctimes mortals per coronavirus, set de les quals en residències. També ha informat de 481 nous positius, una xifra ostensiblement més baixa que la de dissabte passat, l’últim dia que la Generalitat va oferir dades, quan se'n van registrar 1.697. Amb tot, la disminució s’inscriu en la ja habitual reducció de casos que té lloc cada dilluns com a conseqüència del retard en la notificació i el recompte de les dades acumulades durant el cap de setmana. Des de l’aparició del virus, el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 83.545 persones, i el de víctimes mortals, de 2.065.

La dada que més preocupa continua sent la dels ciutadans hospitalitzats, que ja arriben a 1.661. D'aquests, 283 són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 15.511 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 3.028 altes i 76.535 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 80 centres de gent gran, en 17 centres de persones amb diversitat funcional i en quatre centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 129 positius (90 residents i 39 treballadors) i set víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 56 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.