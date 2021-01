Nou rècord de víctimes al País Valencià, que suma 92 morts més per coronavirus

Dissabte passat rècord de positius (6.240), ahir dilluns de persones hospitalitzades (2.752), i aquest dimarts de víctimes (92, l’anterior era de 85). Són les xifres que exemplifiquen l’escalada del coronavirus al País Valencià, que ha passat de ser una de les autonomies amb menys contagis de l’Estat a registrar una taxa de 393,58 casos per 100.000 habitants, cada dia més a prop de la mitjana de l’Estat, que és de 435,62.

Aquest dimarts la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 4.664 nous casos. Un augment que eleva el nombre de positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens a 178.452 persones. El de víctimes mortals és de 3.413. Tampoc afluixa la pressió sobre els hospitals, que continua creixent i ja són 2.739 (-13) les persones ingressades. D'aquest total, 388 són a les unitats de cures intensives (UCI).

Pel que fa a les residències, hi ha almenys un cas positiu en 154 geriàtrics, en 23 centres de persones amb discapacitat i en quatre centres de menors. A les residències s'han registrat 274 positius (218 residents i 56 treballadors) i 21 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 50 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.

Discrepàncies al govern valencià

Al mateix temps que els efectes de la pandèmia es multipliquen, també creix la divisió en un govern valencià format per quatre partits –PSPV, Compromís, Podem i Esquerra Unida– i en què els seus components ja no dubten a discrepar públicament sobre la necessitat o no d’endurir les restriccions aprovades ara fa només una setmana.