El País Valencià suma 1.606 nous contagis i set morts més

El País Valencià ha sumat aquest dimecres 1.606 nous contagis de coronavirus. Es tracta de la segona xifra més elevada fins ara, i molt a prop dels 1.690 positius registrats dissabte. Així ho ha comunicat la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que també ha informat de la defunció de set persones més. Des de l’aparició del virus, el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 58.596 persones i el de víctimes, 1.801.

Una jornada més, la dada que més preocupa continua sent la dels ciutadans hospitalitzats, que ja arriben a 1.061, 43 més que ahir dimarts. D'aquest total, 158 (+11) són a l’UCI. D'altra banda, hi ha hagut 822 altes. En total, ara mateix hi ha 10.441 casos actius (+817) i 56.343 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 49 centres de gent gran (+5) i set (+1) de persones amb diversitat funcional. Als geriàtrics s'han registrat 18 positius (11 residents i 7 treballadors) i una víctima mortal més. Finalment, s'han notificat 47 brots nous, tots amb menys d'11 infectats a excepció d’un a Vinaròs (Baix Maestrat) amb 15 i un altre a València amb 14.