Dinou morts i 1.066 nous contagis per coronavirus al País Valencià

Dinou persones han mort per coronavirus al País Valencià durant les últimes 24 hores, segons la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Tot i que la dada queda lluny del rècord assolit a l’abril amb 68 defuncions, sí que suposa un notable augment respecte a les xifres registrades els últims mesos. Des que va començar la pandèmia ja hi ha hagut 1.789 víctimes mortals per coronavirus al País Valencià.

També ha sigut molt elevada la xifra de contagis confirmats per proves PCR o tests d’antígens, perquè s’ha tornat a superar el miler. En concret, se n’han notificat 1.066. Es tracta de la quarta vegada en què se supera aquest llindar. El màxim es va assolir dissabte passat, amb 1.690 casos. Des de l’aparició del virus el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens al País Valencià ja és de 56.990 persones.

La dada més preocupant

La dada que més preocupa continua sent la de persones hospitalitzades, que ja arriben a 1.018, tretze més que ahir. D'aquest total, 147 són a l’UCI, deu més que ahir. D'altra banda, hi ha hagut 588 altes. En total, ara mateix hi ha 9.624 casos actius i 55.521 persones s'han curat des de l'aparició del virus.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 44 centres de gent gran i en sis de persones amb diversitat funcional. Als geriàtrics s'han registrat 57 positius –31 residents i 26 treballadors– i dues víctimes mortals més. Finalment, s'han notificat quinze brots nous, tots amb menys de deu infectats.