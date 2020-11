El 70% dels brots de coronavirus detectats al País Valèncià tenen l'origen en l'àmbit social

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat aquest dimarts que el 70% dels brots de coronavirus que es detecten al País Valencià tenen l'origen en l'àmbit social, mentre que un 14,3% es produeixen en l'àmbit laboral. La resta pertanyen a altres àmbits que la Generalitat no ha especificat. Així ho ha indicat la consellera, Ana Barceló, que ha destacat que el 41,2% dels brots afecten persones que pertanyen a la franja d'edat d’entre 35 i 64 anys, el 25,7% a la d'entre 15 i 34 anys i el 18,9% a més grans de 64 anys. Finalment, ha subratllat que el 89,3% dels brots són "petits", és a dir, amb menys de 10 afectats.

La Generalitat Valenciana també ha notificat 39 noves víctimes mortals per coronavirus, 15 de les quals en residències. Es tracta de la xifra més alta registrada després de l’estiu, en el que ja es coneix com a segona onada. A l’abril, en una mateixa jornada hi va haver 68 defuncions per covid. També ha informat de 2.341 nous positius, la xifra més alta fins ara després de la notificada dissabte passat, quan se'n van registrar 2.327. Des de l’aparició del virus, el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 75.004 persones, i el de víctimes, de 1.972.

Amb tot, la dada que més preocupa continua sent la dels ciutadans hospitalitzats, que ja arriben a 1.522, 32 menys que ahir. D'aquests, 241 (-7) són a les UCI. En aquests moments, els malalts per coronavirus ja ocupen el 14,8% dels llits dels hospitals valencians i el 36,5% dels d'UCI. D'altra banda, hi ha hagut 1.371 altes i 68.978 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia. En total, ara mateix hi ha 13.403 casos actius al País Valencià.