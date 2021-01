Segon rècord d'hospitalitzacions i de positius al País Valencià en només una setmana

Nou rècord de contagis (4.557) i nou rècord de persones ingressades als centres sanitaris (2.332) del País Valencià en el que ja és la segona vegada que aquesta setmana se superen les xifres més elevades d'aquests índexs registrades fins ara des de l'inici de la pandèmia. Els anteriors màxims eren 3.930 positius i 2.254 persones hospitalitzades.

Més dolorosa encara és la xifra de víctimes, a la qual aquest divendres cal sumar 70 defuncions. Des de començaments d'any, el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 163.710 persones, i el de morts, de 3.244. D'altra banda, durant les últimes 24 hores hi ha hagut 1.112 altes. En total, ara mateix hi ha 21.363 casos actius.

Sobre la situació de les residències, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 145 centres de gent gran, en 24 centres de persones amb discapacitat i en 11 centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 251 positius (199 residents i 52 treballadors) i 30 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 35 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.

¿Cal confinar una altra vegada?

El continu creixement de casos ha provocat que el debat sobre l'aprovació de mesures més dràstiques per contenir la propagació del virus, entre les quals el confinament domiciliari, continuï ben viu. Així, i només dos dies després d'aprovar dimarts la restricció de la mobilitat nocturna a partir de les 22 h, el tancament de la restauració a les 17 h i la reducció a quatre del màxim de persones que poden compartir una taula en un bar o restaurant, dijous Podem va proposar el confinament domiciliari, una ordre de teletreball per a l'administració i grans empreses i el tancament de centres educatius durant tres setmanes.

El debat és tan intens que aquest divendres la portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha optat per no amagar-lo, i ha admès que en la reunió interdepartamental del 5 de gener diversos consellers van plantejar la possibilitat de demanar al govern espanyol un confinament parcial. Es tractaria d'una actuació "semblant a la de la primera part de l'estat d'alarma" que permetria que els ciutadans només poguessin sortir al carrer per anar a treballar i estudiar [a diferència de la proposta feta per Podem, que també tancaria els col·legis], a més de per anar a comprar aliments o productes bàsics.