Nou rècord de contagis al País Valencià, que suma 1.318 nous positius i cinc morts més

Nou rècord de contagis al País Valencià, que suma 1.318 nous positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens. Així ho ha notificat aquesta tarda la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que ha informat que durant les últimes 24 hores s'han registrat cinc (+2) morts més. Les xifres eleven el nombre de víctimes per coronavirus al País Valencià des que va començar la pandèmia a 1.731 i el d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens a 51.013.

Amb tot, la dada que més preocupa continua sent la de persones hospitalitzades, que ja són 717 (+52), gairebé 150 més que divendres, quan se'n van notificar 577. D’aquest total, 113 (+7) són a l’UCI, 29 més que divendres.

D'altra banda, s'han donat 595 altes l'últim dia. En total, a hores d'ara hi ha 6.723 casos actius i 52.349 persones s'han curat des de l'aparició del virus.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 21 centres de gent gran, en set de persones amb diversitat funcional i en dos de menors. Als geriàtrics s'han registrat 45 positius –39 residents i 6 treballadors– i una víctimes més. Finalment, s'han notificat 31 brots nous, dels quals cap supera els 10 infectats, a excepció d'un d'origen social a Rafal (Baix Segura), amb 11 positius.

El nombre total de proves fetes per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.256.519, de les quals 1.110.410 han sigut mitjançant PCR i 154.739 mitjançant tests ràpids.