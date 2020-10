Condemnen la Generalitat Valenciana a indemnitzar els sanitaris per obligar-los a treballar sense protecció

El jutjat social número 5 d'Alacant ha estimat parcialment una demanda de la federació valenciana de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM-CV) i ha condemnat la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a proveir els professionals sanitaris dels equips de protecció personal "en quantitat i qualitat suficient". A més, la resolució faculta els treballadors perquè reclamen a la Generalitat indemnitzacions per un "funcionament anormal de l'administració".

La resolució, que pot ser recorreguda davant la sala social del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV), considera que la conselleria va incomplir la normativa sobre prevenció de riscos laborals durant els dies posteriors a la declaració d'emergència aprovada per la Generalitat el 27 de febrer del 2020 i la posterior declaració de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues dictades per l’executiu estatal. Aquest incompliment, segons la sentència, va generar "un greu risc per a la seguretat i salut" dels professionals sanitaris i "va provocar la seva exposició directa al contagi" del coronavirus.

El secretari general del CESM-CV, Víctor Pedrera, s'ha felicitat per la sentència i ha demanat la "dimissió immediata" de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que encara no ha fet cap valoració pública sobre la resolució judicial. "Les autoritats sanitàries van menysprear el col·lectiu mèdic durant la primera onada del covid i estem satisfets perquè els nostres drets han sigut reconeguts pels tribunals", va explicar Pedrera.

Des de la federació valenciana de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics han recordat que el col·lectiu està a l'espera de les sentències interposades als jutjats de Benidorm, Elx, Castelló i València per denunciar "la desprotecció dels professionals sanitaris" i han destacat que esperen que aquests tribunals comparteixin la resolució adoptada pel jutjat d'Alacant.