La Generalitat Valenciana adquirirà 8.000 aparells per purificar les aules sense ventilació natural

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, han anunciat aquest dilluns l'adquisició de 8.000 purificadors per garantir l'adequada ventilació de les aules dels centres educatius. Els equipaments es destinaran a les aules que no es puguin ventilar de manera natural obrint-hi les finestres, sobretot als espais habilitats de manera excepcional als col·legis i instituts durant la pandèmia.

Els purificadors tenen com a missió fer circular l'aire de l'aula a través de filtres formats per fibres molt eficients que retenen els virus, bacteris i altres partícules en suspensió com la pols i el pol·len. "Crec que la ventilació és un element clau, sobretot la natural, que en la majoria dels espais educatius és possible, però hi ha llocs que necessiten tecnificació específica per garantir la puresa de l'aire. D'aquesta forma, es fa un pas més per garantir la màxima seguretat a les aules", ha emfatitzat Ximo Puig.

Protocol per a l'hivern

Vicent Marzà ha recordat que les aules "han d'estar permanentment ventilades" amb les finestres obertes. En aquest sentit, ha explicat que quan la temperatura exterior o la meteorologia no ho permetin, els centres hauran d'obrir portes i finestres cada 25-30 minuts durant 3-5 minuts. Així mateix, es realitzarà ventilació creuada durant cinc minuts per garantir la màxima renovació d'aire en canvis de classes i pauses per a descansos.

Finalment, Puig ha defensat: "La ventilació és un dels millors actius que tenim davant la pandèmia i a l'escola garantirem la ventilació més adequada que ens pot ajudar a donar més seguretat a tots els espais educatius".