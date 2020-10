El País Valencià suma 529 nous contagis però manté el control de la pandèmia

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha informat aquest dilluns de la detecció de 529 nous contagis de coronavirus al País Valencià durant les últimes 24 hores. Pel que fa a les persones que han perdut la vida, aquest dilluns s'han sumat cinc morts més.

Segons Barceló, hi ha 424 persones ingressades als hospitals del País Valencià, 60 de les quals a l'UCI. D'altra banda, s'han donat 1.105 altes l'últim dia. Respecte a les residències, la consellera ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 36 centres de gent gran, en tres més de persones amb diversitat funcional i en tres de menors. Als geriàtrics, durant les últimes 24 hores s’han registrat 34 positius: 26 residents i vuit treballadors. Ana Barceló també ha destacat que el 90% dels nous brots sumen menys de 10 casos, que el 67% són d'origen social i el 18,6% d'origen laboral.

Respecte a la taxa d'incidència acumulada, la consellera ha emfatitzat que la dels últims set dies és de 42,13 casos per cada 100.000 habitants i la dels últims 14 dies de 103,84 casos. La consellera s’ha felicitat perquè la taxa valenciana sigui la més baixa de tot l’Estat, però ha subratllat que aquesta dada no ha de convidar a la relaxació. En aquest sentit, ha posat com a exemple la incidència del brot detectat al col·legi major Galileo Galilei de València que ja suma 120 positius i que amb molta probabilitat serà el brot més important dels registrats al País Valencià des del començament de la pandèmia.