Confinament perimetral durant set dies al País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquesta tarda el confinament perimetral del País Valencià a partir d'aquest divendres al migdia i durant set dies. Durant aquest període els ciutadans no podran abandonar la comunitat autònoma, a excepció de si s'han de traslladar fora de territori valencià per motius laborals o de salut.

"Ho fem per solidaritat amb altres comunitats autònomes", ha defensat Puig, que també ha justificat la mesura davant "la inacció i la confusió que alguns governants estan generant [en una evident referència a la Comunitat de Madrid i a la gestió de la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso]".

El cap del Consell ha admès que "la pandèmia evoluciona de manera desfavorable", tot i que ha defensat que el País Valencià continua tenint "la incidència més baixa de la Península". "No obstant això, no volem continuar anant a pitjor", ha afegit.

Restriccions extraordinàries per a 31 municipis

Per la seva banda, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat mesures més restrictives per a 31 localitats en què l’administració és incapaç de seguir el rastre del virus. Aquestes poblacions són Morella, Nules, Onda, Vinaròs, Algemesí, Guadassuar, Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro d'Alcoi, Petrer, el Pinós i els 18 municipis de l'àrea de salut d'Oriola. En aquestes localitats, i durant els pròxims 14 dies, la Generalitat ha decretat que els establiments d’hostaleria i restauració no podran superar una ocupació del 50% a les terrasses i del 33% a interior. De la mateixa manera, l'aforament dels centres comercials serà també d’un terç i en les vetlles i els enterraments no es podran reunir més de 25 persones a l’aire lliure i 15 a l’interior. Finalment, les reunions dels col·lectius de festes tradicionals com les Falles, les Fogueres o la Magdalena no podran superar les sis persones.