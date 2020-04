El contagi de coronavirus al País Valencià gairebé es limita ja a hospitals i residències

Dels 60 nous casos de coronavirus registrats aquest dimarts al País Valencià, 59 s'han diagnosticat en hospitals i residències d'avis, i només un s'ha registrat fora dels entorns sociosanitaris. Així es desprèn de l'anàlisi de les dades facilitades avui per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En concret, els contagiats en aquests àmbits han estat 29 residents, 21 treballadors de geriàtrics i nou professionals sanitaris.

Tot i que la xifra pot estar influenciada pel fet que el recompte de nous contagiats d'aquest dimarts s'ha produït després d'un cap de setmana i una festivitat, circumstància que redueix la pràctica de tests, la dada sí que reflecteix una tendència que s'ha produït al País Valencià durant els últims dies, tot i que amb menys contundència que avui.

El primer dia que es va evidenciar que el contagi del coronavirus estava minvant en centres de treball i habitatges va ser divendres passat, quan dels 254 nous casos, 214 es van produir en geriàtrics i centres mèdics. En concret, 37 professionals sanitaris, 123 residents i 54 treballadors de geriàtrics. La tendència va continuar diumenge amb 133 nous contagis, 90 dels quals en residències i hospitals. També ahir dilluns, amb 89 nous casos, dels qual 34 en centres sanitaris i geriàtrics. El dia que va marcar una evolució diferent va ser dissabte, amb 248 positius i només 80 en hospitals i residències.

Sense tests ni als diagnosticats amb símptomes lleus ni als asimptomàtics

La reducció de contagis fora dels centres sanitaris i residències es veu afavorida pel protocol fixat pel ministeri de Sanitat que estableix que els ciutadans amb símptomes lleus, després de comunicar el seu estat als serveis sanitaris mitjançant telèfon o internet, han de mantenir-se confinats a casa i que no se'ls farà la prova per confirmar el contagi. Una situació a la qual se suma la dels ciutadans asimptomàtics, dels quals no es disposa de cap informació. Amb tot, i preguntada aquest dimarts sobre la limitació dels casos fora dels entorns sociosanitaris, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha atribuït aquestes dades al fet que "el confinament està funcionant i els contagis estan reduint-se". "Un objectiu que és més difícil de complir en hospitals i residències", ha subratllat Barceló.

L'evolució positiva de la pandèmia i la reducció dels positius registrats a les cases i entorns laborals s'està produint també en altres territoris que, com el País Valencià, durant la crisi sanitària han mantingut índexs de contagis més reduïts. És el cas de les Illes Balears, on dels 31 nous casos de coronavirus registrats divendres, fins a 22 s'havien produït en residències.