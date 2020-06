El govern valencià permetrà la mobilitat interprovincial quan pugui decidir-ho

El cap del Consell, Ximo Puig, ha explicat aquest dimecres que confia que el govern espanyol permeti la mobilitat entre províncies al País Valencià abans que finalitzi la fase 2 i que, si aquesta no es produeix, l'executiu autonòmic l'autoritzarà quan tinga la capacitat de decidir, previsiblement en la fase 3.

Puig ha contestat així les preguntes dels periodistes durant la seva visita al magatzem de material sanitari situat a Fira València, on també s'ha mostrat partidari que es permeti la mobilitat entre comunitats autònomes limítrofes que es troben en la mateixa fase.

El president de la Generalitat ha aprofitat la intervenció per tornar a defensar la decisió del Consell de no sol·licitar passar a la fase 3 dilluns vinent. Puig ha reclamat aplicar "el rigor, la màxima seguretat i la prudència”, perquè "l'actiu més important que té aquesta autonomia de cara a la reactivació és la seguretat sanitària". “No volem retrocedir, volem que cada pas que donem siga amb fortalesa”, ha insistit Ximo Puig.

16 nous contagis i quart dia consecutiu sense morts

El País Valencià no ha registrat cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores. És el quart dia consecutiu sense morts per la pandèmia. A més, únicament s'han comptabilitzat 16 nous contagis confirmats amb proves PCR. El total de positius des que va començar la pandèmia ja arriba a 11.254. La xifra de defuncions es manté en 1.432 persones.

Pel que fa a les altes, se n'han registrat 218. El total de persones ja curades és de 12.553. En aquest moment el nombre de casos actius és de 2.470 i el de ciutadans ingressats de 165, dels quals 22 en UCIs.