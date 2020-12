Detectada la nova soca de coronavirus al País Valencià

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha confirmat aquest dimecres que la nova soca del covid-19 detectada al Regne Unit ja ha arribat al País Valencià. En concret, ja se n'haurien detectat dos casos a Elx (Baix Vinalopó) i tres a la província de València. Es tracta del quart cas a l'Estat, després dels ja notificats a la Comunitat de Madrid, Andalusia i Galícia.

La detecció de la nova soca de covid-19 arriba després que ahir dimarts el País Valencià registrés 60 noves víctimes mortals per coronavirus, segona dada més elevada de defuncions, i 3.590 nous positius, la xifra de contagis més alta des del començament de la pandèmia. L'anterior es va registrar el 15 de desembre i va ser de 2.841 infectats. Amb aquestes dades, la incidència acumulada per cada 100.000 habitants al País Valencià durant els últims set dies és ja de 131,58 contagis.

Pel que fa als hospitals, hi ha 1.746 persones ingressades. D'aquestes, 278 són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 18.606 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 2.031 altes i 132.897 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.