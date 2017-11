El debat sobre la taxa turística fractura el govern valencià

El debat sobre la implantació de la taxa turística al País Valencià, que reclama Podem i que el PSPV rebutja, continua posant en dubte l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2018 i amenaça d'obrir una important escletxa entres els tres partits que impulsen l'Acord del Botànic: PSPV, Compromís i Podem.

Aquestes discrepàncies s'han reflectit avui en la votació de les esmenes del Partit Popular i Ciutadans a la llei d'acompanyament dels pressupostos, que no han estat aprovades gràcies al vot contrari de PSPV, Compromís i quatre diputats no adscrits [representants que van abandonar Cs ara fa uns mesos], que han aportat els vots que mancaven per rebutjar les esmenes després de l'abstenció de Podem.

540x306 Resultat de la votació del debat de la llei d'acompanyament dels pressupostos. / INMA CABALLER / CORTS VALENCIANES Resultat de la votació del debat de la llei d'acompanyament dels pressupostos. / INMA CABALLER / CORTS VALENCIANES

La taxa turística "va fer caure el govern balear"

Les diferències entre PSPV i Podem també s'han reflectit en l'intercanvi d'acusacions entre els portaveus de totes dues formacions durant tot el debat de la llei d'acompanyament que es va iniciar ahir. Així, el portaveu socialista a les Corts Valencianes, Manuel Mata, ha defensat la negativa del seu partit a implantar una taxa turística al País Valencià i ha afirmat que aquest impost "va fer caure un govern a les Illes Balears".

Mata ha assegurat que el govern valencià "no està en condicions d'aprovar ni és bo que ho faci" la taxa turística el 2018, i que no ho veu possible el 2019 "per raons tècniques". En aquest sentit, el portaveu socialista ha suggerit ajornar el debat i ha convidat els partits polítics a incloure la seva posició sobre aquesta qüestió en els programes electorals de les eleccions del 2019.

Podem denuncia "la supèrbia" del PSPV

Les paraules del síndic socialista no han agradat gens als dirigents de Podem que, mitjançant Antonio Montiel, han assegurat que "la supèrbia és dolentíssima per governar en minoria".

"El compromís era parlar i ara ens diuen mitjançant la premsa que no és el moment. Mai no hem lliurat un xec en blanc [al govern de PSPV i Compromís], i no estem disposats que conflictes interns del PSPV perjudiquin les grans reformes que necessita" el País Valencià, ha defensat Montiel.

Compromís es mostra obert a estudiar la taxa

Des de Compromís, formació que a diferència de PSPV i Podem no disposa d'un posicionament clar sobre la implantació de la taxa turística, el seu portaveu al Parlament valencià, Fran Ferri, ha afirmat que la coalició és favorable a implantar un impost turístic, "però no qualsevol".