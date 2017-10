El nacionalisme valencià venç les amenaces de l'extrema dreta i celebra l'Aplec del Puig amb normalitat

El nacionalisme valencià ha tancat aquest cap de setmana amb dues victòries simbòliques davant els moviments d'extrema dreta que van rebentar la celebració de la diada del Nou d'Octubre i que amenaçaven de boicotejar la mobilització "en contra del feixisme i per les llibertats" que ahir es va celebrar a València, i la diada del nacionalisme valencià, que avui ha tingut lloc a la localitat del Puig (Horta Nord) de la mà del Bloc Nacionalista Valencià i d'Esquerra Republicana del País Valencià.

L'important dispositiu policial present a la població on, segons la tradició, el rei Jaume I va acampar per preparar la conquesta de la ciutat de València, ha desanimat els seguidors de formacions ultres com España 2000, que havien anunciat que hi serien però que finalment no hi han anat.

540x306 Els militants del Bloc Nacioalista Valencià, durant l'acte polític de la diada. / DANIEL GARCÍA-SALA Els militants del Bloc Nacioalista Valencià, durant l'acte polític de la diada. / DANIEL GARCÍA-SALA

L'acte, organitzat pel Bloc Nacionalista Valencià, partit que forma part de la coalició Compromís, ha centrat les seves reivindicacions en la construcció del corredor mediterrani i en l'aprovació d'una reforma del sistema de finançament. Amb aquest objectiu, la formació valencianista ha comptat amb la presència dels seus màxims dirigents al govern valencià: els consellers d'Educació i Economia Sostenible, Vicent Marzà i Rafa Climent. Junt amb ells, han acudit a l'aplec el portaveu al Congrés de Diputats, Joan Baldoví, el seu president, Enric Morera, i la coordinadora nacional, Àgueda Micó.

El PP és "un perill per a la democràcia"

La intervenció més contundent ha estat la d'Enric Morera, que ha acusat el Partit Popular de "posar en la diana" Compromís i d'anar-los "a caçar". Per al també president de les Corts Valencianes, la formació conservadora és "un perill per a la democràcia perquè pretén ser jutge i legislador".

540x306 La coordinadora nacional del Bloc Nacionalista Valencià, Àgueda Micó, durant la seva intervenció. / DANIEL GARCÍA-SALA La coordinadora nacional del Bloc Nacionalista Valencià, Àgueda Micó, durant la seva intervenció. / DANIEL GARCÍA-SALA

En el mateix sentit s'ha expressat Joan Baldoví, que ha denunciat "la força descomunal de l'aparell de l'Estat" i alhora ha reclamat ser conscients "del País Valencià que tenim". El portaveu al Congrés també ha encoratjat la militància a "preocupar-se pels problemes del País Valencià", en la que pot considerar-se una referència a evitar que el debat sobre la situació a Catalunya perjudiqui la relació entre el PSPV i Compromís arran de les diferències sobre l'aplicació de l'article 155.

Les intervencions dels dirigents del Bloc han conclòs amb les paraules d'Àgueda Micó, que ha animat Compromís a "liderar el canvi territorial i constitucional" que, segons la coordinadora nacional del Bloc, s'obri a l'Estat.

540x306 Acte celebrat per Esquerra Republicana del País Valencià a la Muntanyeta de la Patà. / DANIEL GARCÍA-SALA Acte celebrat per Esquerra Republicana del País Valencià a la Muntanyeta de la Patà. / DANIEL GARCÍA-SALA

"Espanya rebentarà"

L'acte organitzat per Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha comptat amb la presència de la diputada al Congrés de Diputats, Teresa Jordà, que ha proclamat que "ací teniu una sediciosa de primera categoria", i del president de la formació al País Valencià, Josep Barberà.

540x306 La diputada al Congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya, Teresa Jordà. / DANIEL GARCÍA-SALA La diputada al Congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya, Teresa Jordà. / DANIEL GARCÍA-SALA

El màxim dirigent d'ERPV s'ha felicitat perquè el primer acte del partit "després de la proclamació de la República hagi tingut lloc al País Valencià" i, en un discurs contundent, ha defensat que el procés que es viu a Catalunya farà que "Espanya rebenti" i que el País Valencià "ho ha d'aprofitar".

El dirigent republicà ha criticat "la tebiesa" del govern valencià, a qui ha retret que reclami un tracte just –amb referència a una reforma del model de finançament– "perquè els valencians no tenim amo". Barberà també ha exigit que l'executiu que comanden PSPV i Compromís "compleixi alguna promesa" i ha reclamat la rebaixa del llistó electoral del 5 al 3%.