Un alt càrrec del govern valencià compara la número dos del PP amb "un ximpanzé amb una ballesta"

La secretària general del Partit Popular del País Valencià i portaveu adjunta a les Corts, Eva Ortiz, ha demanat al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la destitució del secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, qui en una xarxa social l'ha comparat "amb un ximpanzé amb una ballesta" en referència a les denúncies que la líder conservadora ha presentat contra el govern valencià, i que des de Compromís asseguren que estan basades en una interpretació "errònia o malintencionada" del la documentació que l'administració facilita a l'oposició perquè exerceixi la seva tasca de control.

El PP voldria canviar a Bonig, però l’alternativa és cim un ximpanzé amb una ballesta. https://t.co/H5H3RKnivM — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 17 de febrer de 2018

Ortiz ha qualificat les paraules de Nomdedéu "d'agressions verbals" i ha assegurat que "les actituds masclistes i misògines d'un alt càrrec del Consell mereixen una reacció immediata". La dirigent popular ha afirmat que el secretari autonòmic d'Ocupació "ha superat totes les línies vermelles".

Per la seva banda, Enric Nomdedéu ha demanat disculpes per les seves paraules i ha admès que "segurament podria haver trobat una millor metàfora per a definir l'actitud de qui dispara sense apuntar".