L'exèrcit transforma un robot per desactivar explosius en un vehicle per eliminar el coronavirus dels hospitals

Un robot que permeti desinfectar els centres sanitaris d’agents infecciosos com el coronavirus mitjançant l’ús de llum ultraviolada. És el projecte en què treballa l’exèrcit espanyol en una iniciativa que pretén evitar el risc de contagis, ja que no cal que hi participin directament persones, a més de reduir el temps de l’actuació, ja que la feina que fan tres operaris en quatre hores el vehicle autònom la pot fer en 15 minuts.

El robot, batejat com a Àtila, va fer la seva primera prova en un centre sanitari aquest dijous a l’Hospital General de València, tot i que prèviament ja havia estat testat al Centre de Comunicacions de les Nacions Unides, ubicat a la localitat de Manises (l'Horta), a tocar de la ciutat de València. En concret, es va desinfectar un dels quiròfans de l’àrea de tractament del covid-19 gràcies a l'ús de la llum ultraviolada, ja que aquest tipus de raigs, especialment els d’ona molt curta, permeten eliminar tot tipus de gèrmens i bacteris.

El capità de l'exèrcit Sergio Navarro ha destacat la seguretat per als treballs de neteja que aporta el robot, i ha assenyalat que el seu funcionament es du a terme de manera guiada mitjançant l'ús de la tecnologia de control remot, una circumstància que fa difícil que els operaris que comanden el vehicle es contagiïn. A més, tant a l'inici com a la finalització de la intervenció, tots els equips i el personal que participa en el procés de desinfecció dels hospitals és descontaminat en unes instal·lacions transportades expressament fins al recinte sanitari.

Modificació d'un robot per a la desactivació d'explosius

El ministeri de Defensa va engegar el projecte fa un mes amb l’objectiu d’adaptar un prototip de robot per desactivar explosius. Se li ha implantat el sistema Àtila (antivirus per il·luminació ultraviolada autònom). Aquesta tecnologia consisteix en l'ús d'un braç articulat extensor, en l'extrem del qual s'ha instal·lat un capçal on s'integren cinc tubs de llum que emeten raigs ultraviolats. El radi d'aquest braç articulat és de 2,5 metres i el diàmetre de la zona de treball efectiu del robot de 5.

L’exèrcit espanyol ja treballa en la instal·lació d’aquest sistema en robots més lleugers i petits, ja que els vehicles autònoms utilitzats fins ara arriben als 400 quilos i són de grans dimensions, circumstància que limita el seu ús. L'objectiu és que els nous vehicles no superin els 100 quilos i estiguin equipats amb llums les, perquè siguin més fàcils d'utilitzar en espais més reduïts i durant més temps, ja que disposarien de més autonomia.