L'home detingut per l'assassinat d'una dona al País Valencià confessa l'autoria del crim

L'home detingut per l'assassinat de la dona trobada aquest dilluns a l'interior d'un contenidor de residus a la localitat valenciana de Teulada-Moraira (Marina Alta) ha confessat haver degollat la víctima, informa l'agència Efe. El presumpte autor del crim, de 59 anys i de nacionalitat holandesa, i la dona, de 36 anys i originària de Romania, mantenien una relació sentimental, segons han confirmat a l'ARA fonts pròximes al cas. De fet, l'home hauria tingut una ordre d'allunyament cap a la víctima que ja hauria caducat.

La víctima, que era mare d'un menor, va patir un tall a la gola i diverses ganivetades als braços. El seu cos va ser trobat aquest dilluns per o peraris del servei de recollida de les deixalles en un contenidor de residus subterrani. El cadàver estava embolicat amb un llençol molt tacat de sang.

Amb la dona assassinada a Teulada-Moraira, la primera al País Valencià en aquest any, ja són 11 les víctimes de violència masclista a l'Estat aquest 2020, 1.044 des que van començar a registrar-se les estadístiques el 2003. Com a conseqüència d'aquests crims, des del 2013 un total de 284 menors han quedat orfes –6 en el que portem de 2020– i altres 35 han sigut assassinats pels seus pares o per les parelles o exparelles de les seves mares.

El govern valencià ha convocat una concentració de condemna aquest dimecres a les 12 davant del Palau de la Generalitat. Una hora abans, a les 11, ho farà la delegació al País Valencià de l'executiu espanyol. Precisament, des del govern estatal la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha refermat "el compromís ferm" de totes les administracions públiques de "posar tots els dispositius i la força de les institucions perquè no hi hagi ni una dona més assassinada".

Des de l'executiu valencià, la seva portaveu, Mónica Oltra, ha qualificat l'assassinat de la dona de crim "terrorífic" i ha traslladat el suport del Consell a la família de la víctima. Oltra també ha convidat la ciutadania a sumar-se aquest dimecres a les concentracions convocades en solidaritat amb els seus familiars i éssers estimats.