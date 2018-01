Els empresaris valencians reclamen als partits que donin suport als pressupostos a canvi d'inversions i finançament

El president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha reclamat avui que els partits valencians votin a favor dels pressupostos generals de l'Estat del 2018 i, a canvi, negociïn més inversions i un millor finançament per al País Valencià.

Navarro, que ha fet aquestes declaracions després de reunir-se aquest matí a València, junt amb altres dirigents econòmics, amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamat a les formacions valencianes que utilitzin el seu vot com a "moneda de canvi".

"Ho han estat fent d'altres permanentment, no ens hem de posar vermells", ha argumentat el president de la CEV, que ha defensat aquesta actuació "donada la visió mercantilista que hi ha instal·lada" a la política. Navarro ha citat especialment el PSPV i Compromís com les dues forces que haurien de protagonitzar aquest acostament a l'executiu de Mariano Rajoy.

El líder de la CEV també ha explicat que els empresaris han reiterat a Sáenz de Santamaría "l'escassa sensibilitat d'alguns ministeris" amb les reivindicacions valencianes, i ha destacat el cas d'Hisenda. Navarro ha reiterat que el departament que dirigeix Cristóbal Montoro encara no ha contestat la petició que al setembre van realitzar els empresaris valencians per mantenir una reunió.