Els empresaris valencians descarten que la situació a Catalunya afecti negativament el corredor mediterrani

L'assessor tècnic de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) sobre el corredor mediterrani, Xavier Lluch, ha descartat aquest dilluns que la situació política a Catalunya afecti negativament el projecte ferroviari. Durant una taula rodona organitzada per AVE per a la revisió semestral de l'estat de les obres, i que s'ha celebrat a Sax (Alt Vinalopó), Lluch ha manifestat que l'actual situació no ha d'afectar necessàriament la realització de la infraestructura perquè aquesta passa també per França i arriba fins a Hongria.

Xavier Lluch ha alertat de les mancances al traçat català i ha explicat que, si bé gairebé tots els trams del corredor mediterrani a Catalunya tenen ample internacional per a viatgers i mercaderies, altra cosa és que ho puguin fer en bones condicions. A tall d'exemple, Lluch ha citat el pas de les vies sota l'autopista AP-7 a Castellbisbal (Vallès occidental) que, segons aquest expert, caldria resoldre, i l'accés al Port de Barcelona on els trens accedeixen amb ample internacional, però a 15 quilòmetres per hora.

Un altre dels tècnics assessors d'AVE, Francisco García-Calvo, ha incidit en la necessitat d'instal·lar la doble via d'ample internacional entre Vandellòs i Castelló. Segons aquest expert, la seva absència farà que els trens no puguin circular a màxima velocitat, és a dir, a més 300 quilòmetres per hora. L'enginyer també ha lamentat que en tot el traçat entre Tarragona i Castelló tampoc hi hagi una línia paral·lela i que estigui previst transformar l'actual via d'ample ibèric a l'ample internacional el 2020, quan de Tarragona cap al nord hi ha doble, i fins i tot, triple via.

El 2018 serà un any clau

La revisió semestral del Corredor Mediterrani que s'ha celebrat a Sax és la segona que organitza AVE després que el passat 21 de juliol posés en funcionament aquestes trobades. El president de l'entitat, Vicente Boluda, ha assegurat que al llarg de tot aquest temps els empresaris han aconseguit que la reivindicació del corredor mediterrani se situï en l'epicentre de debat polític, aconseguint més de 65.000 signatures en favor del projecte i el compromís de responsables públics.

Boluda ha afirmat que l'any 2018 serà un any clau en l'avanç del projecte, perquè tots els trams actualment en estudi passaran a fase de licitació o d'obres. En aquest sentit, el president d'AVE ha manifestat que l'any vinent caldrà més pressió de la societat civil i la ciutadania per fer efectius els compromisos del govern espanyol i que l'associació treballarà perquè el disseny inicial aprovat a Europa, amb doble plataforma des d'Algecires fins la frontera francesa, s'executi.