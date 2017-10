Els empresaris valencians se sumen a la manifestació contra l'infrafinançament

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha aprovat sumar-se a la manifestació que el 18 de novembre reivindicarà una millora del sistema de finançament i un increment de les inversions de l'Estat.

La CEV ha explicat que ha adoptat aquest acord en resposta "als interessos generals" del País Valencià, de les seves empreses i ciutadans, un objectiu per al qual ha reclamat que la mobilització es desenvolupi "de forma pacífica" i que no es converteixi en un instrument de "confrontació política".

El comitè executiu i la junta directiva de la CEV han defensat que la solució a l'actual situació passa "necessàriament" per buscar una renovació integral del model de finançament de les comunitats autònomes de l'Estat.

Suport unànime de les Corts Valencianes

Al suport empresarial a la manifestació també cal sumar-hi la declaració institucional que ahir van aprovar tots els grups parlamentaris amb representació a les Corts Valencianes i que denuncia "l'infrafinançament i la manca d'inversió" de l'Estat al País Valencià.

540x306 Representants dels col·lectius que participaran en la manifestació pel "finançament just" del proper 18 de novembre. Representants dels col·lectius que participaran en la manifestació pel "finançament just" del proper 18 de novembre.

La manifestació per un finançament just per al País Valencià se celebrarà el dissabte 18 de novembre i comptarà amb la presència de representants de PSPV, Compromís, Podem, CCOO, UGT, Intersindical Valenciana, Sindicat Independent, la Unió de Llauradors i Ramaders, CSI-F, Unió Gremial, Escola Valenciana i la Plataforma pel Dret a Decidir entre altres entitats, en un llistat que supera la quarantena d'organitzacions.

El Partit Popular i Ciutadans han anunciat que no acudiran a la manifestació perquè consideren que es tracta "d'una mobilització contra el govern de Mariano Rajoy" i perquè asseguren que aquestes demandes "no se solucionen amb manifestacions sinó amb negociacions".