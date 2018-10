Una enquesta atorga a PSPV i Compromís la majoria al Parlament valencià

PSPV i Compromís obtindrien la majoria absoluta perquè sumarien 33 i 18 escons, un més dels necessaris per superar la meitat de l'hemicicle, conformat per 99 diputats. Així ho diu almenys l'enquesta d'Invest Group per als diaris 'Levante' i 'Informació', duta a terme entre el 21 i el 28 de setembre mitjançant 900 entrevistes.

Per primera vegada després de 27 anys, els socialistes superarien el Partit Popular, que ocuparien el segon lloc, i se situarien com a primera força política. El tercer lloc correspondria a Ciutadans, el quart a Compromís i el cinquè a la coalició entre Podem i Esquerra Unida.

Pel que fa al repartiment de diputats, el PP aconseguiria 22 escons i perdria nou diputats respecte als obtinguts en les últimes eleccions. El seguiria Ciutadans, que desbancaria Compromís com a tercera força amb 19 seients al Parlament, sis més dels que té ara. Podem, amb una possible coalició amb Esquerra Unida, seria la formació que més patiria i es quedaria amb set escons (en l'actualitat en té 13).

El 31% dels ciutadans qualifica de bona o molt bona la tasca del Consell

El baròmetre inclou també informació sobre la valoració de la gestió del Consell i dels líders polítics. En aquest sentit, el percentatge de valencians que qualifiquen de bona o molt bona la tasca del Consell és del 31% i supera els que la consideren dolenta o molt dolenta, el 27%. La diferència s'ha ajustat respecte a l'any passat, quan el 40% la consideraven positiva davant del 32% que la veien negativa.

Puig, el líder més ben valorat, i Cantó, el pitjor

Els dos polítics valencians més coneguts, tots dos amb un grau de coneixement superior al 80%, són el president de la Generalitat i secretari general dels socialistes, Ximo Puig, i la vicepresidenta i líder de Compromís, Mónica Oltra. Per primera vegada, però, la valoració del cap del Consell, que "aprova" amb un 5,09, supera la de la número 2 de l'executiu, que baixa lleugerament fins al 5,02. Oltra es manté, no obstant això, com la "preferida" entre l'electorat més jove de 18 a 24 anys.

Al costat seu, destaca a la llista dels més populars el diputat al Congrés per Cs Toni Cantó, un dels noms que sona com a candidat a la Generalitat per la formació taronja. L'actor és tan conegut entre els enquestats com Mónica Oltra, encara que apareix com el més mal valorat, amb la nota més baixa: 3,86. L'actual síndica del partit taronja a les Corts, Mari Carmen Sánchez, va aconseguir l'any passat en aquest baròmetre un 5,07.

Pel que fa a la líder del PP, Isabel Bonig, augmenta el seu percentatge de coneixement i passa del 51% al 57%, però empitjora la seva qualificació, que queda en un 3,9. El portaveu menys conegut és el de Podem, Antonio Estañ, amb un 16%. La seva nota és un 4,48.