El govern espanyol preveu culminar aquesta setmana el procés d'acolliment dels migrants de l''Aquarius'

La secretària d'estat de Migracions, Consuelo Rumí, preveu que aquesta setmana es pugui anunciar el tancament de l'alberg de Xest (Foia de Bunyol) en què els migrants procedents de l''Aquarius' es van ubicar en un primer moment, per després derivar-se a recursos especialitzats. Tots ells disposen d'un permís d'estada per raons humanitàries de 45 dies, atorgat per la situació excepcional que van viure, que conclourà l'1 d'agost.

A Xest encara hi ha 35 migrants. La majoria d'ells havien sol·licitat asil a França però se'ls va negar per no complir els requisits exigits per aquest país, com ser francòfons o tenir família a França. Amb tot, aquests ciutadans reben tractament com a sol·licitants d'asil a Espanya i ja tenen assignada una cita per avaluar la seva petició.

Dels 629 migrants a bord de l''Aquarius', 80 van viatjar a França per continuar el procés d'asil al país veí, i la resta estan sent o han sigut derivats a places d'acolliment en un total de 13 comunitats autònomes.

Les sol·licituds de protecció internacional creixen un 65%

Segons l'executiu de Pedro Sánchez, Espanya va rebre fins l'1 de juny del 2018 20.781 sol·licituds de protecció internacional, una xifra que representaria un creixement del 65% en comparació amb les registrades en tot el 2017 (31.731), un exercici en el qual pràcticament es va duplicar la demanda respecte a l'any anterior.

Davant l'increment de sol·licituds, el govern espanyol compta amb 8.000 places en centres d'acolliment a refugiats (CAR), una xifra insuficient davant la demanda actual, segons es reconeix des del ministeri.