L'exconseller valencià Rafael Blasco acusa el govern socialista de Joan Lerma de cobrar comissions del 10%

L’exconseller de Solidaritat i Ciutadania del govern valencià del Partit Popular, Rafael Blasco, ha acusat avui el PSPV que va dirigir l'expresident Joan Lerma d'haver donat indicacions als seus càrrecs públics perquè reclamessin el pagament del 10% de les adjudicacions als contractistes de l'administració valenciana en concepte de comissions.

En concret, Blasco ha responsabilitzat l'exsecretari d'organització del PSPV en l'època del govern de Joan Lerma, Pedro Lorca, d'haver demanat als càrrecs socialistes el cobrament de les comissions il·legals, una informació a la qual el dirigent del Partit Popular hauria tingut accés quan pertanyia al PSPV i encapçalava la conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme, una responsabilitat que va haver d'abandonar al ser destituït per Lerma per suposades irregularitats en requalificacions de terrenys.

"He viscut moltes coses en política. He estat en un partit socialista en què el secretari d'organització enviava circulars als càrrecs públics i demanava a tots els qui contractaven a les institucions que cobressin una comissió del 10%, l'he vist, està signat".

Rafael Blasco, que va ser condemnat a sis anys i mig de presó pel desviament de fons públics destinats a la cooperació internacional, ha fet aquestes declaracions a la comissió de les Corts Valencianes que investiga el presumpte cobrament de comissions il·legals de dirigents del Partit Popular durant els seus anys de govern a la Generalitat en el batejat com cas Taula i que també s'està instruint judicialment.

"No tots els partits som iguals"

"No tots els partits som iguals". Aquesta ha sigut la resposta de la portaveu del grup socialista a la comissió d'investigació, Carmen Martínez, després de la compareixença de Rafael Blasco. Martínez ha defensat que les paraules de l'exconseller obeeixen a "la mateixa estratègia que va utilitzar la setmana passada l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, "i que porta usant els últims anys el PP: intentar fer creure que tots som iguals i així blanquejar la seva corrupció".

"Si avui els casos de corrupció del PP són als tribunals és, precisament, perquè hi ha hagut un partit com el PSPV que ha denunciat la seva corrupció malgrat les nombroses amenaces que han rebut els meus companys", ha defensat Carmen Martínez, que ha remarcat que aquells casos que van denunciar els socialistes valencians "avui formen part de grans investigacions policials i alguns casos ja compten amb condemnats a presó", mentre que les acusacions que fan Rus o Blasco "ni tan sols van arribar a ser denúncies perquè són simplement mentides per tal d'endollar el ventilador i embrutar la realitat".

Pendent de judici

L’exconseller de Solidaritat i Ciutadania, que la setmana passada va obtenir el tercer grau penitenciari, té un altre judici pendent, que hauria d'iniciar-se el 15 d'abril, per un altra peça del conegut com a cas Cooperació. En aquest procediment haurà de respondre pel desviament de prop de quatre milions d'euros d'ajudes públiques destinades a projectes humanitaris, entre els quals hi havia la construcció d'un hospital a Haití.