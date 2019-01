L'exconseller valencià Rafael Blasco obté el tercer grau penitenciari

L’exconseller de Solidaritat i Ciutadania del govern valencià Rafael Blasco, condemnat a sis anys i mig de presó pel frau en les ajudes de cooperació internacional, ha obtingut el tercer grau penitenciari després d'haver complert tres anys i set mesos de la condemna.

Blasco té un altre judici pendent, que hauria d'iniciar-se el 15 d'abril, per la resta de peces del conegut com a cas Cooperació. En aquest procediment haurà de respondre per la presumpta concessió irregular de subvencions a ONGs i la construcció d'un hospital a Haití que no va arribar a dur-se a terme.

Condemnat per desviar fons de projectes de cooperació internacional

La sentència per la qual Blasco està en presó relata com l'exconseller va convocar el març del 2008 la concessió de subvencions a grans projectes de cooperació internacional, convocatòria a la qual va concórrer un altre dels condemnats, Marcial López, en nom de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). "En realitat, es tractava d'una entitat pràcticament de la seva propietat, que gestionava de forma personal i directa com a plataforma per obtenir en el seu propi benefici subvencions i un altre tipus d'avantatges", relata.

La conselleria va concedir a aquesta fundació un total d'1,6 milions d'euros suposadament per a dos projectes a Nicaragua que tenien com a propòsit millorar les condicions de vida de dues comunitats rurals a través de l'accés d'aigua potable i fomentar el desenvolupament sostenible mitjançant la producció d'aliments.

El Suprem considera provat que d'aquests diners que la Generalitat va invertir en aquests dos projectes amb prou feines va arribar a la seva destinació la quantitat del 3%, exactament 47.953 euros. El 97% restant va ser aprofitat pels condemnats per adquirir i reformar immobles a la ciutat de València.

La conselleria que dirigia Blasco va rebutjar inicialment els projectes de la Fundación Cyes per falta d'experiència prèvia, però davant les pressions de l'exconseller van ser adjudicats els fons finalment, segons la sentència.

L'alt tribunal assenyala que la conducta dels condemnats va suposar "trepitjar els nobles sentiments del ciutadà que de grat desitjava veure destinada una part de la seva contribució de l'erari públic a finalitats solidàries transnacionals".