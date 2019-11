L'exdirector del Banc de València admet que va concedir un préstec de 312 milions d'euros de manera irregular

L'ex conseller delegat del Banc de València Domingo Parra ha admès aquest dimarts que el 2007 va aprofitar el seu càrrec per concedir un préstec de 312 milions d'euros al grup de l'empresari i expresident del València CF Juan Bautista Soler, sense fer cap anàlisi de la viabilitat de l'operació, la més gran de la història de l'entitat. L'exfinancer ha reconegut la seva mala praxi en la segona sessió del judici que se celebra a l'Audiència Nacional i en el qual està acusat d' administració deslleial continuada.

El préstec, que exigia mobilitzar el 24% dels recursos propis del banc, el 38% dels seus recursos bàsics i que va generar unes pèrdues per a l'entitat de 92 milions, pretenia facilitar a Soler l'adquisició del 2,4% de les accions de l'empresa Metrovacesa i reforçar així la presència del constructor en la immobiliària aprofitant que la companyia havia fet una opa per resoldre l'enfrontament entre la família Sanahuja, que controlava el 39,6% de la promotora, i Juan Bautista Soler i el seu soci Joaquín Rivero –ja mort–, que sumaven el 39,14% del capital.

Durant la seva breu declaració, Domingo Parra s'ha limitat a admetre els fets que li imputen tant la Fiscalia Anticorrupció, que li demana quatre anys de presó, com l'Advocacia de l'Estat, que actua en representació del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i que en aquest cas pretén recuperar 94 dels 4.500 milions que va injectar per sanejar l'entitat, avui integrada a CaixaBank . L'ex conseller delegat també ha aprofitat la seva declaració per avançar que aquest dimarts ingressarà 100.000 euros al compte del FROB. A més de Parra també ha comparegut per videoconferència Soler, que s'ha acollit al seu dret a no declarar i per a qui Anticorrupció sol·licita quatre anys de presó com a cooperador necessari.





Tercer judici a Domingo Parra

El judici que se celebra a l'Audiència Nacional no és el primer on hi ha el binomi Domingo Parra i Juan Bautista Soler. L'abril passat el mateix tribunal va condemnar l’ex conseller delegat a quatre anys de presó i sis mesos per un delicte d’administració deslleial continuada per haver generat un perjudici de 198 milions amb el finançament de diverses macrooperacions urbanístiques. En aquest judici també va ser condemnat Soler a quatre mesos de presó i a pagar 130 milions. Dos mesos abans, al febrer, l'Audiència Nacional va condemnar Parra a un any i set mesos de presó per administració deslleial en préstecs a la societat Pegoliva.