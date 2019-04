L'expresident de la Diputació de València pretenia gastar 2 milions d'euros en set contractacions irregulars

La UDEF ha xifrat en prop de dos milions d'euros el cost per a les arques públiques que hauria suposat la contractació, durant tota la legislatura, de les set persones suposadament col·locades irregularment en una empresa pública de la Diputació de València per part del seu expresident i dirigent socialista, Jorge Rodríguez.

En un informe lliurat al jutjat d'instrucció número 9 de València i que consta en el sumari del cas Alqueria, al qual ha tingut accés l'agència Efe, es consideren com a suposadament il·lícits set contractes d'alta direcció, a raó de 70.000 euros bruts cadascun, que s'haurien firmat sense els preceptius informes jurídics ni financers i que, segons la declaració de testimonis, es van fer per indicació de Rodríguez o dels seus assessors més pròxims.

Segons el sumari, conegut aquest dimarts, l'auditor intern de l'empresa pública Divalterra, en la seva declaració davant la fiscalia en qualitat de testimoni, va dir que els nomenaments "tenien un marcat caràcter polític i no hi havia necessitat de realitzar" les set contractacions, de les quals "tres són afins a Compromís i quatre al PSPV". Segons la UDEF, els cogerents de Divalterra Josep Ramon Tiller i Agustina Brines van "remodelar l'estructura de l'empresa per crear sis àrees, al capdavant de les quals van decidir col·locar càrrecs vinculats al PSPV". "La creació d'aquests llocs d'alta direcció ha pogut generar una actuació arbitrària i capritxosa en la contractació d'aquestes persones", tot això mitjançant "artificis buscats per intentar emparar unes contractacions que pretenen afavorir els membres del partit dominant en la Diputació", afegeix l'informe policial.

Estructura paral·lela

El sumari inclou declaracions i correus electrònics que "podrien evidenciar el coneixement d'aquestes arbitrarietats i artificis" per part dels investigats en la causa i que "revelen també la creació d'una estructura de govern paral·lela al consell d'administració [de Divalterra]". Segons el fiscal, el 2015 el personal d'alta direcció de l'empresa pública va passar d'un –el gerent– a 10, sense tenir en compte els pressupostos de l'Estat per al 2015 i la disposició de reducció de la càrrega financera del 25 de juliol. Aquesta resolució indicava que les societats mercantils públiques no podrien contractar nou personal excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. Amb això sembla evident, segons els informes del sumari, que no es complien les exigències legals per considerar les set contractacions com a personal d'alta direcció, i que tampoc s'han emès informes tècnics que acreditin la concurrència de circumstàncies excepcionals, urgents i inajornables.

Candidat a la reelecció en l'Ajuntament d'Ontinyent

L'expresident de la Diputació de València va ser detingut el 27 de juny del 2018, juntament amb dos assessors i tres alts càrrecs de l'empresa pública Divalterra, per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics. Dos dies més tard el PSPV el va suspendre de militància i tres dies després va presentar la seva renúncia tant a la presidència de la Diputació com a l'acta de diputat provincial. Per contra, va mantenir el càrrec d'alcalde d'Ontinyent, a la reelecció del qual es presentarà en els comicis del 26 de maig encapçalant la candidatura del PSPV.