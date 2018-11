El jutjat finalitza la instrucció de l'accident de metro de València i processa els acusats

Nieves Molina, la magistrada que investiga l'accident de la línia 1 de metro de la ciutat de València, que es va produir el 3 de juny del 2006 i va causar 43 morts i 47 ferits, ha acabat la instrucció i ha dictat una interlocutòria de procediment abreujat, pas previ a l’obertura de judici, que podria tenir lloc l'any vinent.

Al banc dels acusats s'asseuran els vuit investigats, entre els quals hi ha l’exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat, Marisa Gracia; Salvador Orts, que ocupava el càrrec de cap d'estudis i projectes i membre del comitè de seguretat; Francisco Gracía, director tècnic de l'explotació i membre del comitè de seguretat; Vicente Antonio Contreras, ex director adjunt d'explotació; Sebastià Argente, excap de la línia 1; Juan José Gimeno, exdirector de l'auditoria per a la seguretat i circulació, i Manuel Sansano, exdirector d'operacions.

La decisió de la magistrada obeeix al dictamen de l'Audiència Provincial de València, que el mes de febrer va ordenar a la jutge que havia de reobrir el cas, després que Molina l'hagués arxivat per tercera vegada des que es va iniciar la investigació perquè descartava que hi hagués responsables penals i perquè no veia acreditat que el sinistre "fos causat per una avaria o pel mal estat del material mòbil o de la infraestructura". Tant la Fiscalia com l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol van recórrer contra la decisió, i finalment l'Audiència Provincial els va donar la raó i va ordenar a la instructora que reobrís la investigació.

La celebració del judici es produeix contra el criteri de Nieves Molina, que en l'escrit fet públic avui subratlla que decreta el procediment "atenent al criteri de la resolució de l'Audiència Provincial".