La comissió Per un Finançament Just del País Valencià reclama una reforma "immediata" del sistema

Representants de la comissió Per un Finançament Just s'han concentrat aquest matí davant les Delegacions del govern espanyol a Alacant, Castelló de la Plana i València per reivindicar una reforma "immediata" del sistema de finançament autonòmic, l'aprovació d'un fons d'anivellament i que les inversions dels pressupostos generals de l'Estat siguin acordades al pes poblacional del País Valencià. La data, 18 de novembre, coincideix amb el tercer aniversari de la gran manifestació en què van participar milers de persones per exigir una actualització del model.

A la concentració han acudit representants de la UGT, CCOO, la Confederació Empresarial Valenciana, PSPV, Ciutadans, Compromís i Unides Podem. No ho ha fet, com és habitual, el Partit Popular, ni tampoc Esquerra Republicana del País Valencià i la Intersindical Valenciana, ja que les dues organitzacions defensen que el que necessita el País Valencià és la "sobirania fiscal".

En l’acte s’ha llegit un manifest en què les entitats convocants han emfatitzat que el sistema de finançament porta sis anys caducat. En aquest sentit, han reclamat que el govern estatal presenti aquest mes de novembre la seva proposta de canvi de reforma, tal com es va comprometre el president espanyol Pedro Sánchez, i, així, posar en marxa la negociació. L'actual model de finançament es va aprovar el 2009 i s'havia de revisar el 2014, tot i que l'Estat no hi està obligat per llei. De fet, un dels compromisos de Pedro Sánchez era renovar el sistema de finançament abans d'aquest 2020, però el covid-19 ha trastocat els plans.

El govern valencià proposa reformar el sistema de finançament en dues fases

Després de la lectura del manifest s'ha fet entrega del text a la delegada del govern al País Valencià, Gloria Calero, que ha afirmat que l'executiu espanyol és "sensible a la reclamació d'un nou model de finançament autonòmic" i que, "si hi ha un bon clima polític l'any que ve, com més aviat millor, quan es pugui, hi haurà un sistema de finançament més just, el que la Comunitat Valenciana es mereix".