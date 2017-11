La fiscalia de València reclama una indemnització de 35 milions d'euros als acusats del cas Emarsa

La fiscalia de València ha xifrat en 23,5 milions d'euros euros els perjudicis causats pel desviament de fons públics a través de l'empresa pública d'Aigües Residuals de València, Emarsa, que va gestionar la depuradora de Pinedo, pedania de la ciutat València, durant els anys de govern del Partit Popular. Del total, 836.600 s'haurien destinat a despeses en hostaleria, obsequis i similars, 262.000 a viatges particulars i 146.400 euros a sobresous.

És per això que el ministeri públic ha fixat la responsabilitat civil dels acusats en 23,5 milions d'euros més les despeses derivades del procés de liquidació, quantificades fins a aquest moment en 8,1 milions d'euros, i els 3,1 milions si es confirmen les sancions tributàries imposades. Els acusats haurien d'indemnitzar conjuntament i solidàriament amb aquestes quantitats a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals, Epsar, i a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, Emshi.

Així ho ha defensat la fiscalia durant l'exposició de les seves conclusions en el judici de la peça principal del cas Emarsa, en què s'ha investigat el saqueig de 24 milions d'euros en la gestió de la depuradora i que suma 24 acusats. La fiscal ha advertit que ha modificat el seu escrit respecte a l'inicial davant algunes conformitats pactades amb les defenses i per l'increment de penes per a alguns acusats.

540x306 Instal·lacions de la depuradora de Pinedo, a la ciutat de València. / EUROPA PRESS Instal·lacions de la depuradora de Pinedo, a la ciutat de València. / EUROPA PRESS

836.600 euros a menjars i regals

En el desglossament de despeses, la fiscal ha advertit que s'han desviat 12,2 milions d'euros en la gestió dels fangs de la depuradora i 849.000 en la gestió dels desbasts. Així mateix ha quantificat en 263.000 euros els perjudicis causats per despeses en viatges particulars, 837.000 per despeses en hostaleria, obsequis i similars i 146.000 euros per a sobresous.

El cas Emarsa, dividit en més d'una desena de peces, i investigat durant al voltant de 5 anys, es va fer públic l'any 2010, quan el PSPV va denunciar que l'empresa pública acumulava un dèficit d'almenys 16 milions d'euros, a més de contractes no justificats per valor d'uns 32 milions més.