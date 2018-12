Una ginecòloga es querella contra una pacient que l'havia denunciada per no voler-la atendre si li parlava en valencià

Una ginecòloga que al mes d'agost hauria amenaçat una pacient de no atendre-la si li parlava en valencià durant una consulta en un centre de salut de la ciutat de València i que a l'octubre hauria repetit aquest comportament a la veïna localitat de Torrent (Horta) amb una altra ciutadana, en aquest cas, la periodista Núria Cadenas, s'ha querellat contra la primera, Lorena Fababú, i la seva parella per "assetjament" i els reclama 10.000 euros.

La situació l'ha feta pública Fababú aquest migdia durant la presentació d'una campanya de la Plataforma per la Llengua per frenar la valencianofòbia que s'ha dut a terme davant del centre d'especialitats Joan Llorens de València, on la ciutadana hauria patit la coacció de Paredes, que segons la pacient i la seva parella, la va amenaçar de no atendre-la si li continuava parlant en valencià. Així ho hauria reflectit la facultativa e n l’informe de la consulta, en què va afirmar que "la pacient es nega a parlar en castellà i no l'entenc. Es comporta de manera prepotent".

En l'acte d'avui, Fababú ha explicat que divendres va rebre una citació judicial per fer front a la petició de Paredes, que li reclama una indemnització de 10.000 euros. Una demanda que la pacient creu que respon a la seva decisió de fer pública la discriminació que va patir. "Ens hem mogut, hem fet soroll mediàtic, i suposem que això li ha sabut greu", ha explicat.

"El requisit lingüístic i la regulació des de l'administració ha de ser fonamental", ha reclamat Fababú, que ha acudit a l'acte amb la seva filla i ha defensat el seu dret a expressar-se en la seva llengua i a no ser "discriminada" per utilitzar-la.

159 queixes per discriminacions lingüístiques de l'administració

A l'acte de presentació de la campanya 'Prou de valencianofòbia: no en passes ni una més', la Plataforma per la Llengua ha denunciat que ha rebut 159 queixes per discriminacions lingüístiques greus per part de l'administració pública, de les quals 53 han tingut lloc al País Valencià. Segons l'ONG, des d'inicis d'any s'han recollit 24 discriminacions lingüístiques greus, cinc de les quals al País Valencià.

Amb tot, des de l'entitat consideren que aquests casos són "només" la punta de l'iceberg, perquè "només una petita part d'aquestes discriminacions es denuncien". "Volem dir prou: prou de discriminar-nos i agredir-nos simplement per utilitzar la nostra llengua", ha defensat Manuel Carceller, delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià.