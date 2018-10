Podem pacta el pressupost del 2019 amb el PSPV i Compromís gràcies a l'augment d'un 30% de la inversió en habitatge

El govern valencià ha presentat aquesta nit l'acord del pressupost per al 2019 i ha aconseguit evitar l'erosió que ara fa un any va suposar la negociació entre PSPV, Compromís i Podem. El pacte, el primer que es produeix abans del tràmit parlamentari dels comptes, permet a les tres formacions garantir l'estabilitat de l'últim any de legislatura i aturar els rumors d'un possible avançament electoral.

Juntament amb l'interès dels tres partits per no repetir les picabaralles d'ara fa un any, la clau de l'acord ha sigut la inclusió d'algunes de les principals exigències de Podem, com ara l'increment dels recursos destinats a les polítiques d'habitatge. No és casualitat que des de la formació lila hagin sigut els únics a revelar algun detall del pacte que demà es farà públic quan l'aprovi el Consell, i han explicat que el finançament d'aquest capítol augmentarà un 30%.

En aquesta línia, el portaveu de Podem, Antonio Estañ, ha assegurat que l'aprovació dels nous comptes permet aprofitar "al màxim la legislatura, i garantir l'aposta per un canvi de model productiu a través del suport a les petites i mitjanes empreses, així com al sector primari". "És un pressupost que inclou una inversió important, així com un pla estratègic d'habitatge que incorpora ferramentes com el lloguer solidari", ha reiterat Estañ, que ha posat especial èmfasi en la necessitat d'aprofitar l'últim any de la legislatura.

Des de Compromís, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i després d'escoltar les paraules del portaveu de Podem, ha posat especial interès a defensar que els comptes, lluny de ser els últims de l'Acord del Botànic, són els primers d'un futur pacte que les tres formacions hauran de signar després de les eleccions de l'any vinent.

En el mateix sentit s'ha manifestat el cap del Consell, Ximo Puig, que ha assenyalat que és un pressupost "ambiciós" que haurà d'anar més enllà del maig del 2019 [quan se celebraran les eleccions], per cosir la legislatura que s'acabarà amb la que començarà a partir de l'estiu.