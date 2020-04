El Consell ajorna un any la implantació de la llei de plurilingüisme a secundària, batxillerat i formació professional

El govern valencià ha aprovat avui ajornar un any la implantació de la llei de plurilingüisme a secundària, batxillerat i formació professional prevista per al curs vinent. El Consell ha justificat la mesura per les limitacions provocades per la crisi sanitària. Segons l'executiu, la situació actual "impossibilita l'elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingüístics de centre [que han de determinar els percentatges d'ús de cada llengua] abans del procés d'admissió".



El Consell, que ha pres la decisió aquest divendres, ha defensat la necessitat de garantir la participació presencial dels membres de cada consell escolar i, així, facilitar que els projectes lingüístics siguin aprovats amb la majoria de dos terços que fixa la llei. En la seva resolució, el govern valencià ha afegit que "les tasques extraordinàries assumides pels equips directius i pel conjunt de la comunitat educativa fan aconsellable la pròrroga dels projectes lingüístics de centre vigents".

Aprovada el febrer del 2018, i ja implantada en primària, la llei de plurilingüisme estableix un mínim d'un 25% d'hores lectives en valencià i castellà i entre un 15% i un 25% en anglès. La resta de percentatges i la concreció de l'aplicació de la llei els establirà cada centre educatiu d'acord amb el seu projecte lingüístic.

Les universitats valencianes acabaran el curs de manera telemàtica

Pel que fa a l'educació superior, la conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i els rectors de les universitats valencianes han acordat aquest divendres completar el curs de manera telemàtica i activar sistemes d'avaluació que utilitzin la xarxa per evitar els exàmens presencials.

La consellera, Carolina Pascual, ha defensat que els acords "garanteixen el desenvolupament del curs en les condicions òptimes perquè els estudiants puguen finalitzar el curs amb garanties, dins de la situació d'excepcionalitat que s'ha produït".