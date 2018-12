El govern valencià executa la compra del cim del Penyagolosa

El Consell ha anunciat l'adquisició de quatre "béns emblemàtics" amb l'objectiu de recuperar els símbols patrimonials del País Valencià. Es tracta del pic del Penyagolosa, actualment de titularitat privada; una part de la propietat del Teatre Principal d'Alacant, la casa de Rocafort on va viure el poeta Antonio Machado durant la Guerra Civil i el castell de la Todolella (els Ports), una fortalesa que data del segle XIV.

El gegant de pedra

El govern valencià ha adquirit per 1,14 milions d'euros la finca Mas de Sanahuja, situada al pic del Penyagolosa, concretament al terme municipal de Xodos (l'Alcalatén), tal com ja va avançar l'executiu al setembre. L'objectiu del Consell és recuperar la finca i conservar-la per dur a terme funcions ecològiques i socials en el que és el cim més alt de la província de Castelló, amb 1.813 metres, i el segon del País Valencià.

Una fortalesa del segle XIV

La Generalitat també es converteix en propietària del castell de Todolella, una fortalesa que data del segle XIV. "Aquest monument constitueix un emblema de la localitat i un dels enclavaments més significatius de la comarca dels Ports", ha ressaltat Ximo Puig.

El castell, que destaca pel seu bon estat de conservació i pel seu alt valor històric, patrimonial i artístic, ha sigut cedit a la Generalitat pel seu propietari, l'actual alcalde de la Todolella, Ricardo Miravet. Aquest, juntament amb la seua esposa Livia, van comprar i van rehabilitar el castell, una tasca a la qual han dedicat 50 anys.

A canvi de la cessió, la Generalitat ha desembossat 100.000 euros en el moment de la signatura, alhora que s'ha compromès a aportar una renda vitalícia de 24.000 euros durant un màxim de 25 anualitats. "Cal tindre en compte que l'immoble està valorat en 2,09 milions d'euros", ha justificat el govern valencià.

La fortalesa té més de 700 anys d'antiguitat. La seva presència en una de les antigues entrades al Regne de València des d'Aragó marca amb decisió el paisatge de la zona. El castell, que disposa d'una biblioteca amb més de 600.000 volums, ocupa una superfície de 1.000 metres quadrats rodejada d'altres 1.500 metres quadrats de terreny.

El Teatre d'Alacant

La Generalitat també invertirà 3 milions d'euros a fi d'adquirir un 29,85 % de les accions del Teatre Principal d'Alacant, per entrar a formar part de la propietat d'aquest edifici. A més, assumirà un terç de les despeses anuals de l'activitat i funcionament del teatre.

Segons el cap del Consell, Ximo Puig, "la participació de la Generalitat permetrà que el Teatre Principal d'Alacant equilibre els seus comptes i que es puga escometre la rehabilitació de l'immoble i les seues instal·lacions per tal de donar viabilitat i visibilitat a aquest espai cultural de referència per a la ciutat".

La residència valenciana d'Antonio Machado

El govern valencià també ha formalitzat la compra de la casa on va viure Antonio Machado durant els anys que va residir a Rocafort (l'Horta). L'immoble, conegut com a Villa Amparo, consta, segons el Consell, "d'un indubtable valor històric, arquitectònic, artístic i patrimonial". "Gran part de la rellevància del xalet prové del fet que va servir de residència al poeta durant la Guerra Civil, entre el novembre del 1936 i el març del 1938, quan el govern de la Segona República es va traslladar a València", ha explicat Puig.

Durant la seva estada en aquesta tradicional vila valenciana d'estil eclèctic i dotada d'un ampli jardí, Machado va desenvolupar una important tasca literària i cívica, i va col·laborar amb diferents publicacions i en els actes culturals organitzats pel govern republicà. L'immoble, que està catalogat com a bé de rellevància local i forma part de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, ha sigut adquirit per 1,4 milions.