Acord per incrementar els impostos a les rendes més altes al País Valencià

PSPV, Compromís i Unides Podem, els tres grups parlamentaris que sostenen el govern valencià, han acordat aquest dimecres incrementar els impostos a les rendes més altes. En concret, s'augmentarà la càrrega tributària de l'IRPF als ciutadans que ingressen més de 140.000 euros, es gravaran els grans tenidors d'habitatges buits i s'elevarà l'impost de patrimoni per a les fortunes de més 10 milions d'euros, a més de reduir el mínim exempt fins als 500.000.

El pacte, encara per detallar, atès que les formacions no han informat de quins seran els volums dels increments, també inclou introduir un tribut mediambiental sobre instal·lacions del transport d’energia elèctrica, la publicació de les llistes de grans morosos i defraudadors a la hisenda pública valenciana i l'aprovació de noves deduccions al lloguer per a joves, persones amb discapacitats, dones víctimes de violència masclista i per a l'autoabastiment energètic.

L'anunci l'han fet els tres grups parlamentaris mitjançant un comunicat després de la reunió duta a terme aquest dimecres pels seus portaveus, que abans de la trobada ja havien avançat que l'acord estava molt a prop.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha defensat que el pacte permet que el govern valencià continuï el camí iniciat amb la reforma fiscal del 2017, que va convertir el sistema fiscal valencià "en el més progressiu d'Espanya”. Per la seva banda, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha destacat que els nous gravàmens permetran "reforçar serveis bàsics com la sanitat, l'educació o les polítiques socials". Finalment, la síndica d’Unides Podem, Naiara Davó, ha emfatitzat que les reformes permetran eliminar "privilegis fiscals" i "avançar cap a una societat més justa i cohesionada”.