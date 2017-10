El govern valencià no donarà suport a l'aplicació del 155 si es convoquen eleccions "dins la llei"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat avui que el seu govern no s'alinearà a favor de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya si el president català, Carles Puigdemont, convoca eleccions "dins de la llei". Puig ha fet aquestes declaracions a les Corts Valencianes a preguntes dels portaveus de Compromís, Fran Ferri, i Podem, Antonio Estañ.

El president valencià ha afirmat que no li agrada la suspensió de l'autonomia, però tampoc "la suspensió de garanties estatutàries i constitucionals que ha produït la Generalitat de Catalunya", ja que això "no és anar pel camí de la convivència".

"És un camí erràtic que no porta a cap solució per als ciutadans", ha afirmat Puig, que ha afegit que és "el moment d'aixecar el pistó tots" per intentar buscar solucions" i que cal recuperar "l'esperit i la voluntat de diàleg de la Transició".

"Espanya i la bandera o és de tots o serà de molt pocs", ha afirmat el president, que ha defensat que l'aplicació de l'article 155 "evidencia el fracàs de la política" i ha insistit que el problema català "només se soluciona amb legalitat democràtica i diàleg".