El govern valencià presenta el pressupost del 2018 amb el suport de Podem quasi tancat

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, han fet públic aquest dimarts el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2018, que creix fins als 19.956 milions, un 12,6% més que els comptes del 2017.

Pel que fa a les partides més importants del pressupost, la més elevada és la de sanitat, amb 6.390 milions, 280 més que l'any passat. La segona és la dedicada a pagar el deute, un objectiu al qual es destinaran 5.157 milions d'euros, un 25% més que en 2017. El tercer lloc l'ocupa la conselleria d'Educació, amb 4.720 milions.

El suport de Podem al pressupost, més a prop

La comissió de seguiment de l'Acord del Botànic (signat per PSPV, Compromís i Podem) es reunirà dijous per analitzar els comptes. Abans, però, el secretari general de Podem i portaveu de la formació lila a les Corts Valencianes, Antonio Estañ, ha reiterat que la seva formació no votarà a favor del pressupost si els comptes no inclouen una partida per "pal·liar la pobresa farmacèutica amb medicaments gratuïts per a les persones amb ingressos per sota del salari mínim i un pla de xoc per al lloguer d'habitatge social". Des de Podem han explicat que aquestes dues mesures tindrien un cost de 160 milions d'euros.

Tot i les exigències expressades per Estañ, el secretari general de Podem ha mostrat la seva confiança en la negociació del pressupost durant la tramitació parlamentària, i ha reconegut que "molt malament hauria de donar-se perquè, finalment, no s'aprovin els comptes públics".

En una mateixa línia, la vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha dit que no té cap dubte que "els pressupostos prosperaran perquè són 100% Botànic (en referència als eixos aprovats en l'acord de govern de les tres formacions). Oltra ha assegurat que les mesures que Podem reclama ja estan incloses en el pressupost i que dubta que en altres territoris hi hagin uns comptes públics que "responguin tan fidelment al canvi polític i a l'esperit del 2015".

La vicepresidenta de l'executiu valencià també ha defensat que "són els millors pressupostos" des de l'existència de l'autogovern perquè "posen en el centre les persones" i, alhora, "consignen 34,9 milions diaris a inversió".