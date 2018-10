Ximo Puig ofereix la via "reformista" valenciana davant la proposta "separatista" de les institucions catalanes

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defensat avui que "quan les institucions catalanes s’han alçat de la taula on sempre havien contribuït a l’obertura, és precisament quan és més necessària que mai la veu valenciana". Així ho ha dit el cap del Consell durant el seu discurs en l'acte institucional del Nou d'Octubre, en què ha defensat els beneficis "d'una veu respectuosa i reformista per liderar la defensa de les autonomies".

Per a Puig, davant "l'esgotament que mostra l'estat autonòmic" la recepta no ha de ser "la recentralització, sinó l'aprofundiment federal", i ha acusat les formacions conservadores de "frenar la reforma" i, en conseqüència, "afavorir la contrareforma". El cap del Consell ha situat el límit de les seves reivindicacions en el federalisme, subratllant que "cal fugir de l’identitarisme". "Ni recentralització ni separatisme", ha subratllat el president valencià, que ha assegurat que "la intel·ligència no és centralista".

El president ha conclòs la intervenció destacant que la societat valenciana ha obert una etapa en què "els valors de l'honradesa, l'esforç i la responsabilitat han substituït l'especulació, la corrupció i les dreceres oportunistes".

Pedro Sánchez al Palau

Entre els presents a l'acte ha destacat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. És la primera vegada que un cap de l'executiu estatal assisteix a la celebració del Nou d'Octubre, una circumstància que coincideix amb el 600 aniversari del naixement de la Generalitat Valenciana, que es compleix enguany.

En el seu discurs, Sánchez ha assegurat que el País Valencià "és una terra que ha fet de l'autogovern un accelerador històric per reivindicar una identitat", i que és un exemple de "la millor Espanya, la de la convivència". El cap de l'executiu espanyol ha conclòs el parlament destacant que "el corredor mediterrani serà imprescindible en el futur del país".

Sense Camps, Zaplana ni Olivas

Una de les notes més cridaneres de l'acte ha sigut que els únics expresidents presents a l'acte han sigut els excaps del Consell Joan Lerma i Alberto Fabra. La resta, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas i Francisco Camps, continuen amb problemes judicials i no han anat a la celebració.

Alta Distinció per al dispositiu de salvament de l''Aquarius'

El dispositiu d'acollida i salvament de l''Aquarius' i l'exministra de Cultura Carmen Alborch han sigut guardonats a l'acte d'avui amb l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana. L'exministra de Cultura ha destacat en la seva intervenció la necessitat de "lluitar i construir un món millor", i ha reclamat que el feminisme sigui declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

En el segon esglaó dels reconeixements, el Consell ha premiat amb la distinció de la Generalitat els tenistes David Ferrer i Anabel Medina, que enguany tanquen la seva trajectòria professional i abandonen l'alta competició. En aquest apartat també han sigut reconegudes les rectores de la Universitat de València i Jaume I de Castelló, Mavi Mestre i Eva Alcón, les dues primeres dones a ostentar aquest càrrec al País Valencià. Per acabar, també han aconseguit la distinció el Jutjat Privatiu d'Aigües d'Oriola i el València CF amb motiu del seu centenari.

Mèrit cultural per a Paco Muñoz

Pel que fa als mèrits cultural, empresarial, social, esportiu i científic, la Generalitat Valenciana ha guardonat fins a 26 persones o entitats, entre les quals destaquen els cantants Paco Muñoz, Lluís Miquel Campos i Merxe Banyuls –aquesta a títol pòstum–, l'empresari Francisco Pons –també a títol pòstum–, la feminista gitana portuguesa Alexandrina Da Fonseca i el trinquet El Zurdo de Gandia (la Safor).