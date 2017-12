El govern valencià proposarà una reforma federal de l'Estat

El govern valencià ha acordat elaborar una proposta de reforma de la Constitució perquè "es reconeguin la pluralitat i la complexitat territorial" de l'Estat i es dissenyi "un sistema de govern de representació i administració autènticament avançat" que s'articuli mitjançant "un model federal". Per al Consell, aquest sistema ha de ser "lleial, representatiu i de responsabilitat política entre els diferents nivells de govern", a més de fixar "un sistema de finançament que garanteixi realment l'autogovern i l'exercici polític de les competències de cada àmbit i minimitzi el risc d'interferències".

L'executiu que encapçalen PSPV i Compromís ha reclamat que les comunitats autònomes tinguin participació en el debat de la carta magna. Així ho ha destacat la seva portaveu, Mónica Oltra, que ha subratllat que el govern valencià és "el primer executiu autonòmic que manifesta públicament que és necessària la reforma de la Constitució".

En aquest sentit, Oltra ha informat que el Consell elaborarà un document que serà debatut i concretat durant el mes de gener, i que aquest "serà la proposta de reforma que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defensarà davant la comissió constituïda al Congrés de Diputats".

En aquesta línia, la portaveu de l'executiu ha assenyalat que el govern valencià també ha acordat demanar que les comunitats autònomes "tinguin participació en aquesta comissió com a tals, a través dels seus governs, i més enllà de la participació dels diferents grups polítics".

Dret fonamental subjectiu

Oltra ha explicat que la proposta inclourà "els valors que caracteritzen les democràcies avançades" com són la paritat de gènere, la sostenibilitat ambiental i l'hospitalitat". El text també reclamarà que els drets fonamentals "siguin conceptuats com a subjectius i que, per tant, puguin ser reivindicats davant els tribunals de justícia en aquells casos en els quals els poders públics no els garanteixin".

En aquest sentit, per al Consell, en el preàmbul de la Constitució hauria de fer-se constar el "compromís global" amb la lluita contra el canvi climàtic i a favor de la transició ecològica de l'economia; la lluita contra la violència de gènere; la promoció d'un govern obert amb estímuls per a la transparència, la participació i el bon govern; el compromís amb l'avanç de la integració en la Unió Europa en el sentit social i solidari; el compromís amb la cooperació internacional i la justifica universal; la promoció i democratització en la difusió del coneixement científic, i l'aposta per la universalitat en l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Dret a la salut i a un habitatge digne

Amb relació als aspectes que tenen a veure amb l'ampliació o garantia dels drets fonamentals, la vicepresidenta del Consell ha indicat que a més dels ja consagrats, "es planteja el dret a un habitatge digne i accessible com a cinquè pilar de l'estat del benestar, el dret a la sanitat universal i l'accés als tractaments que estiguin a la disposició de les persones que els necessiten".

"També el dret a la igualtat efectiva entre dones i homes de la mateixa manera que s'incorporarien la paritat de gènere com a principi general o el dret a les diversitats d'orientació sexual o diversitat de gènere, entre d'altres", ha indicat.