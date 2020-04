El govern valencià donarà 150 euros als treballadors afectats per un ERTO

El govern valencià ha aprovat un decret llei de mesures urgents d'ajuda als treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) i als empleats que han reduït la seva jornada laboral per atendre algun familiar com a conseqüència de les mesures implantades per contenir l'expansió del coronavirus. Aquest programa compta un pressupost de 33 milions d'euros.

La gran part de les ajudes, 30 milions, es destinaran a les persones afectades per un ERTO, que rebran 150 euros. Segons els càlculs del Consell, aquesta mesura podria beneficiar 200.000 persones. Els tres milions restants es donaran als ciutadans que hagin reduït com a un mínim un 50% la seva jornada laboral per atendre persones al seu càrrec, ja siguin nens, adolescents, avis o dependents. En aquest cas l'ajut serà de 600 euros, si la reducció de la jornada és d'entre el 81% i el 100%; de 450 euros, si la reducció és d'entre el 61% i el 80%, i de 300 euros, si és d'entre el 50% i el 60%.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha afirmat que la mesura pretén "atenuar els efectes de la brusca disminució d'ingressos de les persones afectades per aquestes situacions" i ha defensat que segueix "la mateixa línia de les ajudes als treballadors autònoms" aprovades l'última setmana de març i que suposen la concessió de 1.500 euros als treballadors per compte propi que hagin patit el cessament de l'activitat i de 750 per als que l'hagin vist reduïda en un 75%. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 57 milions d'euros.

Finalment, Oltra ha destacat que mentre duri la suspensió temporal de l'activitat educativa l a conselleria d'Educació, Cultura i Esport del govern valencià mantindrà el programa que permet que els estudiants beneficiaris de la beca menjador i els alumnes dels centres d'educació especial rebin cada 15 dies un xec per valor de 60 euros per adquirir productes alimentaris als establiments de les cadenes cooperatives Consum i Charter.