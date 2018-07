Un grup de 78 migrants de l''Aquarius' ja es desplacen cap a França

Un grup de 78 migrants que van arribar a València a bord del vaixell 'Aquarius' el 17 de juny ja viatgen cap a França, on van sol·licitar ser traslladats, en un vol xàrter finançat per l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM). Els migrants han arribat a l'aeroport de València en dos autobusos custodiats per la policia que els ha acompanyat fins a la terminal, des de la qual han sortit cap a París a les 11.20 hores.

L''Aquarius' va arribar al port de València el 17 de juny amb 629 migrants a bord. Uns dies abans, França ja va mostrar la seva disposició a rebre a sol·licitants d'asil del vaixell, un fet que es va confirmar el 18 de juny quan la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va assegurar que gairebé la meitat dels migrants arribats a Espanya havien manifestat la seva preferència per traslladar-se a França.